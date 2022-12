AG Awards 2022 : Voici les récompenses des meilleurs jeux de l’année

Comme à chaque fin d’année après les Game Awards, ActuGaming vous propose de récompenser les meilleurs jeux de l’année avec les AG Awards, en vous faisant voter à travers de multiples catégories. L’heure des résultats a sonné, et la rédaction a aussi rendu son verdict dans toutes les catégories de cette année 2022.

Vous trouverez ici les résultats des AG Awards 2022, qui récompensent les meilleurs jeux de l’année, avec les récompenses attribuées par l’équipe d’ActuGaming dans un premier temps, suivi par les résultats des votes de la communauté. Cette année encore, vous avez été des milliers à voter et nous vous remercions pour votre engagement et votre engouement. Voici sans plus attendre les résultats !

Résultats de l’équipe, les AG Awards d’ActuGaming

On commence par les récompenses attribuées par notre rédaction, décidées après de longs débats houleux, remplis d’amour et de mauvaise foi. Nous avons d’abord sélectionné ensemble les nommés pour chaque catégorie, avant d’effectuer un premier vote. On ne vous cache pas que certaines catégories se sont parfois jouées à rien, mais c’est le jeu, il ne peut y avoir qu’un gagnant.

Chaque membre de l’équipe a voté pour les jeux qu’il préférait dans chaque catégorie, et en cas d’égalité, un deuxième vote plus resserré ou une longue discussion ont permis de désigner un vainqueur, dans la joie et les larmes. Voici donc les résultats attribués par notre équipe.

Baffe visuelle technique : A Plague Tale Requiem

Il est intéressant de voir que A Plague Tale Requiem aura su proposer une petite claque technique avec des moyens bien plus limités que d’autres studios. On est souvent bouche bée devant certains panoramas offerts par le jeu, tandis que la gestion des milliers de rats à l’écran est une nouvelle fois à saluer. Nous avons ainsi décidé de récompenser une production à plus petit budget, qui nous a mis une claque tout aussi forte que les gros blockbusters de l’année.

La plus belle direction artistique : Scorn

Scorn pourra ne pas plaire à tout le monde, mais il a su imposer son style avec une direction artistique remarquable. Prenant appui sur les réalisations de Hans Ruedi Giger, le jeu marque par son esthétique singulière, sombre, poisseuse, pour ne pas dire crade. Cette direction artistique renforce sans mal l’immersion au sein de l’expérience, et c’est pourquoi l’équipe a choisi de le faire gagner.

Plus belle bande originale (OST) : A Plague Tale Requiem

L’une des catégories les plus disputées et sujettes à débat cette année chez nous aura été celle de la bande-son. C’est finalement A Plague Tale Requiem qui s’est imposé de peu, tant la compétition était très, mais alors très rude en 2022. On salue donc les compositions d’Olivier Derivière, qui contribuent à l’immersion et aux émotions procurées par les aventures d’Amicia et Hugo. On peut vous dire que l’on a enchaîné de longues heures de débat à déterminer qui gagnerait cette catégorie. Xenoblade Chronicles 3 ou encore God of War Ragnarok sont évidemment bien hauts dans nos cœurs.

Meilleur design audio (bruitages, ambiance sonore…) : Call of Duty: Modern Warfare 2

L’immersion sonore a particulièrement été soignée dans Call of Duty: Modern Warfare 2, que ce soit dans son solo ou son multijoueur. Tous les bruitages et effets sonores sont remarquables et démontrent d’un soin du détail très élevé, que l’on retrouve dans peu de FPS en dehors de Battlefield.

La plus belle plume (meilleur scénario, meilleur écriture) : God of War Ragnarok

Là encore, le choix a fait débat, mais l’équipe a décidé de récompenser God of War Ragnarok pour la qualité d’écriture qu’il nous propose, surtout dans son rapport entre les protagonistes. Les personnages du jeu sont absolument marquants (plus que le scénario en lui-même) et les dialogues sont mémorables, avec un récit plus intimiste que prévu qui n’aura aucun mal à vous décrocher quelques larmes.

Meilleure adaptation : Arcane

Arcane a beau ne pas être sorti cette année, impossible de ne pas le citer pour ce premier trophée de la meilleure adaptation. La série League of Legends a réalisé un carton monumental et aura séduit le public grâce à ses personnages forts, son intrigue travaillé et surtout ses visuels complétement dingues. C’est LA série à ne pas manquer, que vous soyez fans du jeu ou non.

Meilleur jeu narratif : Pentiment

Pentiment s’impose comme l’une des meilleures expériences narratives de ces dernières années et c’est tout naturellement qu’il remporte le prix cette année. Le jeu met beaucoup l’accent sur la lecture (ainsi que l’écriture), et d’une bien belle manière, avec des personnages qui méritent le détour.

Meilleur jeu d’aventure : A Plague Tale Requiem

Troisième récompense pour A Plague Tale Requiem, qui s’impose dans une catégorie importante. L’aventure proposée par le jeu est effectivement marquante. Le périple de nos protagonistes est haletant, bien rythmé, avec un vrai sens du voyage et du dépaysement. L’aventure avec un grand A, en quelque sorte.

Meilleur jeu d’action : God of War Ragnarok

Quand il s’agit de faire du grand spectacle, God of War Ragnarok n’est jamais bien loin. Le jeu reprend les bases du gameplay de 2018 en le bonifiant, avec des combats encore plus brutaux, mieux équilibrés, mais aussi plus variés, avec de nouvelles possibilités dont on ne dira rien pour ne pas spoiler. Les sensations manettes en mains sont toujours grisantes et c’est pourquoi le jeu remporte ce prix.

Meilleur RPG : Xenoblade Chronicles 3

Au coude à coude avec vous-savez-qui, Xenoblade Chronicles 3 remporte finalement la catégorie du meilleur RPG. Après tout, il aura été dommage de ne pas lui attribuer cette récompense tant ce troisième épisode aura marqué les esprits, en nous proposant une aventure qu’on ne risque pas d’oublier. Du bon JRPG comme on les aime, rempli de subtilités et de temps forts.

Meilleur roguelike/lite : Cult of the Lamb

Là encore, la compétition était rude, mais c’est Cult of the Lamb qui l’emporte grâce à sa proposition inédite et loufoque. Contrôler une secte en compagnie d’un mouton tout mignon est tout sauf déjà vu, et le jeu propose une partie action aussi bien calibrée que son aspect gestion, qui donne envie d’y revenir très souvent.

Meilleur shooter : Prodeus

Passé inaperçu à cause de grosses sorties arrivant en même temps que lui, Prodeus mérite qu’on le mette en avant. Le titre rend hommage aux FPS d’antan, mais il le fit très bien, avec un gameplay soigné et de bonnes sensations, sans parler d’un éditeur de niveaux complet pour venir grossir la durée de vie.

Meilleur jeu de gestion/simulation : PowerWash Simulator

Derrière son pitch qui prêt à sourire et qui fait penser à un jeu « blague », PowerWash Simulator aura réussi son pari. Nettoyer tout et n’importe quoi n’aura jamais été aussi amusant, surtout lorsque l’on fait cela à plusieurs grâce à un mode coop pouvant accueillir jusqu’à six personnes.

Meilleur jeu de sports : Nintendo Switch Sports

Etant donné que les épisodes annuels de certaines licences ont bien du mal à recréer de l’engouement chez nous, on doit bien avouer qu’on s’est davantage amusé sur Nintendo Switch Sports que sur d’autres titres. Maintenant que le jeu a reçu un peu plus de contenu, il propose une expérience à partager entre amis ou en famille qui est agréable, et s’impose comme la vraie relève à Wii Sports.

Meilleur jeu de course : Grid Legends

Le duel avec Gran Turismo 7 aura été difficile, mais l’équipe a choisi de récompenser Grid Legends pour tout ce qu’il a réussi à accomplir. Disposant d’un bon contenu, d’une conduite très agréable, d’une bonne IA et d’une technique réellement satisfaisante, cet opus est sans doute sorti au pire moment de l’année, mais il mérite qu’on lui accorde un peu de crédit.

Meilleur jeu d’horreur : The Callisto Protocol

Même si The Callisto Protocol ne nous fait pas souvent sursauter, il reste l’un des meilleurs jeux à ambiance horrifique de cette année. Digne successeur de Dead Space malgré des défauts dont il est parfois difficile de passer à côté, le jeu marque une première tentative très convaincante, auréolé d’une production de très gros budget qui sait assurer le spectacle.

Meilleur jeu à partager : Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Dire que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge se partage aussi bien qu’une bonne pizza est un peu facile, mais c’est pourtant si vrai. En plus d’avoir un bon jeu Tortues Ninja, on a également droit à une excellente expérience à partager sur un même canapé, avec des contrôles accessibles qui permettent à tous de pouvoir y jouer entre amis.

Meilleur jeu multijoueur : Yu-Gi-Oh! Master Duel

Une fois n’est pas coutume, la meilleure expérience multijoueur de cette année ne revient pas à un shooter ou à un jeu de combat (même si Multiversus n’est pas passé loin), mais au jeu de cartes ultra complet que nous propose Yu-Gi-Oh! Master Duel. Avec plus de 10 000 cartes à collectionner, on peut passer des heures à affronter nos amis et des inconnus pour savoir qui croit le plus en l’âme des cartes.

Meilleur jeu de stratégie : Triangle Strategy

Petite surprise de cette année 2022, Triangle Strategy a su s’imposer facilement comme le meilleur jeu de stratégie pour l’équipe. En dehors de son intrigue captivante, amenant à des choix douloureux, le titre met en place un gameplay bien pensé avec des batailles qui fonctionnent parfaitement, pour donner lieu à une expérience dont on se souvient encore.

Meilleur suivi de jeu : Genshin Impact

Pour sa troisième année d’existence, Genshin Impact aura su une nouvelle fois gâter sa communauté. S’il gagne ici, c’est pour la fréquence du nouveau contenu ajouté, avec une nouvelle région explorable qui a apporté beaucoup de changements cette année. Sans compter l’arrivée d’un nouvel élément qui modifie l’approche des combats, et qui permet donc au jeu de se donner un nouveau souffle.

Meilleur jeu mobile : Marvel Snap

En voyant un jeu de cartes Marvel free-to-play arriver sur smartphones, il y avait de quoi craindre le pire, mais Marvel Snap fut l’une des très bonnes surprises de cette année. Proposant des duels rapides et pas dénués de stratégie, le titre arrive à nous captiver sur la longueur. Attention toutefois, si le modèle économique n’était pas du tout intrusif à la sortie du jeu, les récents changements n’ont pas fait évoluer le jeu dans le bon sens, malgré de bonnes idées. On surveille tout ça pour 2023, mais en 2022, il s’impose sans mal dans cette catégorie.

Made in France : Tinykin

Cette catégorie est très propre à ActuGaming, étant donné que l’on organise nos AG French Direct qui mettent en avant les jeux français de demain. Nous avons ici voulu récompenser Tinykin, qui est à notre sens l’un des meilleurs jeux indépendants de 2022 et malheureusement encore trop peu connu. Ingénieux à bien des égards, le titre mérite que l’on s’y intéresse et prouve que le milieu du jeu vidéo français fourmille de brillantes idées.

Meilleure production indépendante : Tunic

Des bons jeux indépendants, on en aura vu passer cette année, mais c’est finalement Tunic qui a remporté l’adhésion de l’équipe d’une courte tête devant Stray. Ce jeu d’aventure inspiré par Zelda pioche dans divers influences pour nous livrer une aventure mémorable, avec des puzzles ingénieux, des mystères intrigants, un bon challenge et bien sur un héros renard à la bouille si craquante.

Coup de coeur de l’équipe 2022

Cette récompense vient saluer le jeu que la rédaction a beaucoup apprécié et qui mérite un peu plus de lumière. ActuGaming a donc choisi Pentiment, pour toutes les qualités évoquées auparavant. Le jeu narratif mérite clairement le détour, et il aura marqué plusieurs membres de l’équipe.

Meilleur jeu de l’année 2022 : Elden Ring

S’il y a eu match dans plusieurs catégories, Elden Ring n’a de son côté pas eu trop de mal à s’imposer comme le jeu de l’année pour la rédaction, malgré des performances remarquables de Xenoblade Chronicles 3 et A Plague Tale Requiem. Le jeu de From Software est évidemment l’un des jeux les plus notables de ces dernières années, tant il devrait inspirer toute l’industrie dans les mois et années à venir. Quand bien même il peut diviser, il reste un jeu comme nul autre, qui mérite amplement ce prix du jeu de l’année.

Jeu le plus attendu 2023 : The Legend of Zelda : Tears of Kingdom

Sans grande surprise, The Legend of Zelda : Tears of Kingdom s’impose comme le jeu le plus attendu de la rédaction, même s’il a du batailler avec Final Fantasy XVI. Il faut dire que le mystère qui entoure le jeu et l’appel à l’aventure qu’il va proposer a de quoi séduire notre équipe, qui a hâte d’en savoir un peu plus sur cette suite qui se doit de bousculer les codes instaurés sur Breath of the Wild. On se donne rendez-vous en 2023 pour découvrir tout ça.

Vos votes, les AG Awards de la communauté

Ici, vous allez retrouver les récompenses attribuées par vous, notre communauté. Vous avez eu plusieurs jours pour décider qui seraient les grands gagnants de 2022, et après des milliers de votes, nous sommes en mesure de vous fournir les résultats.

Vous trouverez non seulement le vainqueur de chaque catégorie, mais aussi le pourcentage des votes pour lui et les autres jeux en compétition. De quoi bien mesurer l’écart entre chaque nommé, pour se faire une idée plus précise des goûts de la communauté. Voici les résultats avec les meilleurs jeux de l’année 2022 selon la communauté d’ActuGaming.

Baffe visuelle technique

God of War Ragnarok Horizon Forbidden West A Plague Tale Requiem The Last of Us Part I The Callisto Protocol

La plus belle direction artistique

Elden Ring Stray Tunic Scorn God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Tinykin Pentiment As Dusk Falls

Plus belle bande originale (OST)

A Plague Tale: Requiem Xenoblade Chronicles 3 God of War Ragnarok Elden Ring Sonic Frontiers Metal Hellsinger Horizon Forbidden West Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope

Meilleur design audio (bruitages, ambiance sonore…)

A Plague Tale: Requiem Horizon Forbidden West Call of Duty: Modern Warfare II Gran Turismo 7 Tinykin Pentiment

La plus belle plume (meilleur scénario, meilleure écriture)

God of War Ragnarok A Plague Tale Requiem Xenoblade Chronicles 3 Pentiment Horizon Forbidden West Syberia The World Before

Meilleure adaptation

Arcane Cyberpunk Edgerunners Uncharted The Cuphead Show Sonic 2 Halo Tekken Bloodline

Meilleur jeu narratif

As Dusk Falls Pentiment Immortality Digimon Survive Gerda: A Flame in Winter AI The Somnium Files: Nirvana Initiative

Meilleur jeu d’aventure

A Plague Tale Requiem Stray Sonic Frontiers Return To Monkey Island Endling – Extinction is Forever Moss Book II

Meilleur jeu d’action

God of War Ragnarok Bayonetta 3 Sifu Horizon Forbidden West The Last of Us Part I Dying Light 2 Rollerdrome Neon White

Meilleur RPG

Elden Ring Xenoblade Chronicles 3 Légendes Pokémon Arceus Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion Weird West The Legend of Heroes: Trails from Zero Vampire the Masquerade Swansong Live a Live

Meilleur roguelike/lite

Cult of the Lamb Vampire Survivors Rogue Legacy 2 Bibots Ship of Fools Loot River

Meilleur shooter

Call of Duty: Modern Warfare II Splatoon 3 Overwatch 2 Metal Hellsinger Prodeus Tom’s Clancy Rainbow Six: Extraction

Meilleur jeu de gestion/simulation

Two Point Campus PowerWash Simulator Goat Simulator 3 F1 Manager 2022 Football Manager 2023 The Wandering Village Floodland

Meilleur jeu de sports

Nintendo Switch Sports Mario Stikers: Battle League Football FIFA 23 Windjammers 2 NBA 2K23 SESSION: Skate Sim

Meilleur jeu de course

Gran Turismo 7 Need for Speed Unbound GRID Legends F1 22 You Suck at Parking Moto GP 22

Meilleur jeu d’horreur

The Callisto Protocol Scorn The Quarry SIGNALIS The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me MADISON

Meilleur jeu à partager

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Elden Ring Lego Star Wars: The Skywalker Saga Kirby et le Monde Oublié Grounded We Were Here Forever Tiny Tina’s Wonderlands Warhammer 40.000k Darktide

Meilleur jeu multijoueur

Splatoon 3 Overwatch 2 Yu-Gi-Oh! Master Duel Call of Duty Warzone 2.0 Multiversus Lost Ark V Rising Roller Champions

Meilleur jeu de stratégie

Triangle Strategy Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope Marvel’s Midnight Suns Total War Warhammer 3 Tactics Ogre Reborn The Diofield Chronicle

Meilleur suivi de jeu

Final Fantasy XIV Genshin Impact No Man’s Sky Fortnite Sea of Thieves World of Warcraft Destiny 2 Apex Legends The Elder Scrolls Online

Meilleur jeu mobile

Marvel Snap Tower of Fantasy Diablo Immortal Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL Nikke Goddess of Victory Apex Legends Mobile

Meilleure production indépendante

Stray Tunic Sifu Tinykin Cult of the Lamb Immortality Neon White Signalis Prodeus Rogue Legacy 2

Meilleur jeu de l’année 2022

Elden Ring A Plague Tale Requiem God of War Ragnarok Xenoblade Chronicles 3 Horizon Forbidden West Neon White

Jeu le plus attendu 2023

The Legend of Zelda : Tears of Kingdom Hogwarts Legacy Final Fantasy XVI Marvel’s Spider-Man 2 Starfield Star Wars Jedi: Survivor Assassin’s Creed Mirage Resident Evil 4 Remake Diablo IV Hollow Knight Silksong Alan Wake 2

Encore une fois, merci pour votre mobilisation et pour vos votes ! Nous espérons vous avoir fourni une sélection de qualité (meilleures que les Game Awards n’est-ce pas), et nous adressons nos félicitations aux jeux et studios concernés par les récompenses et par les nominations. Les AG Awards reviendront évidemment en 2023 avec une sélection qui risque d’être encore plus riche que cette année, et c’est bien tout le mal que l’on souhaite à l’industrie !