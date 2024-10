ActuGaming : Une nouvelle version des fiches de jeu et une newsletter arrive prochainement

L’extension Fiche de jeu est déployée

Première nouveauté et pas des moindres : nos fiches de jeu ont été refaçonnées. Entièrement repris de zéro, le design pour nos pages consacrées à un jeu vidéo s’est affiné et propose une navigation plus intuitive et plus agréable, aussi bien sur smartphones que sur tablettes et PC. Ce projet de refonte s’inscrit dans notre souhait de moderniser notre site internet, qui avait déjà été entamé par le nouveau design de notre homepage, de nos pages d’actualités et dernièrement, de nos tests de jeu.

Ainsi, quand vous parcourez une fiche de jeu (comme celle d’Assassin’s Creed Shadows, de Zelda: Echoes of Wisdom ou encore d’Astro Bot), vous pouvez dès à présent admirer le travail réalisé par notre équipe. Des changements visuels, avec une bannière mieux intégrée, des informations qu’on peut lire tout de suite et une structure plus agréable pour naviguer. Mais aussi des changements structurels avec davantage d’informations.

Le synopsis écrit par nos petites mains vous permet de rapidement identifier les détails importants sur le jeu. Vous y retrouverez désormais un nouveau bloc durée de vie, où l’on peut découvrir une estimation du temps nécessaire à terminer un jeu. Déjà présent sur les tests, ce bloc vous permet de connaître facilement une approximation de la durée demandée pour terminer l’histoire, le contenu annexe ou viser le 100%. À long terme, on songe à rendre cette fonctionnalité communautaire pour que tout le monde puisse voter sa durée.

Le test est désormais mieux mis en avant, avec la note et, s’il elle existe, sa déclinaison en format vidéo. Vous retrouverez ensuite un comparateur de prix pour les versions physiques, qui, on le rappelle, vous permet de trouver le tarif le plus avantageux tout en soutenant notre structure avec vos achats (merci beaucoup ! n’hésitez pas à acheter/précommander via ces fiches). Les actualités et les guides ont désormais droit à un onglet dédié, en plus d’être visible sur la page principale de la fiche. Enfin, quelques recommandations de jeu sont présentes en bas de page.

Une mise à jour des fiches en deux temps

A noter que cette refonte se fera en plusieurs fois. Si le redesign est déjà disponible, nous aimerions améliorer les fonctionnalités au fil du temps. On commencera par bonifier certains aspects, comme la droite du synopsis jugée un peu trop petite, ou améliorer la pertinence des jeux proposés dans le bloc « ces jeux pourraient vous plaire ».

Nous comptons également ajouter d’autres informations plus « factuelles », comme par exemple, est-ce que le jeu est multijoueur, faut-il obligatoirement avoir une connexion internet, est-il présent actuellement dans le Game Pass ou le PlayStation Plus… En bref, des renseignements complémentaires qui s’ajouteront dans les prochains mois, le temps que nous trouvons la parade parfaite pour intégrer ça facilement de notre côté.

Comme évoqué plus haut, cette refonte du design est dans la continuité de notre volonté à vous proposer un site toujours plus accessible et plus moderne. Nous nous efforçons à améliorer la qualité de nos services mais aussi à satisfaire vos besoins. Plus que jamais, n’hésitez surtout pas à nous faire part de vos retours, de vos avis et/ou de vos demandes dans la section commentaires ou les réseaux sociaux (on est à peu près partout), on lit régulièrement vos messages pour essayer d’améliorer nos contenus et nos supports.

Une newsletter arrive

Parce qu’on n’allait tout de même pas se quitter sur une seule annonce, nous travaillons sur une newsletter. Une première pour notre équipe qui a besoin de prendre ses marques et d’apprendre à maîtriser ce format. Celle-ci sera elle aussi déployée en plusieurs temps, avec tout d’abord, l’arrivée d’une newsletter hebdomadaire qui s’attardera sur l’actualité des derniers jours.

Cette première newsletter vous permettra de retrouver facilement les gros titres qui auront marqué la semaine mais également un aperçu des nouvelles dates à retenir, le test du moment ainsi qu’une petite sélection de jeux indépendants à suivre. On est aussi ouvert à toute suggestion. Cela se fera via un outil externe désormais bien ancré dans le monde de la newsletter, Substack, qui vous permettra de soit recevoir la classique newsletter par mail soit de la consulter directement en ligne. Pour l’instant, nous n’avons aucune date à vous donner pour ce nouveau rendez-vous, si ce n’est « très prochainement »

A long terme, nous aimerions développer notre présence en newsletter, avec du contenu proposé en avant-première et/ou des interviews de petits et grands développeurs. Etant également producteur de l’AG French Direct, vous imaginez bien que l’idée d’une newsletter (mensuelle ?) sur les jeux français et francophones commence aussi à germer dans notre esprit.

Un abonnement premium, bientôt ?

C’est un sujet que nous avions déjà évoqué dans un précédent blog post. L’idée d’un abonnement premium, interne au site ou via un site de financement participatif, a déjà été abordée à plusieurs reprises par nos équipes, motivée par vos demandes régulières pour nous soutenir. Et pour être tout à fait honnête : nous n’avons toujours pas trouvé la formule adéquate.

A moyen terme, nous comptons effectivement proposer un abonnement payant facultatif sur notre site, mais nous voulons être sûr de notre offre avant de vous la proposer. Par exemple, nous ne voulons pas vous proposer de contenus cachés ou d’articles gratuits limités. Tout ce qui arrivera dans cet éventuel abonnement doit être nouveau, c’est-à-dire que tout ce qui est actuellement accessible sur le site, le restera à jamais (nos articles, nos vidéos, notre mode jour/nuit etc…).

Nous réfléchissons donc à quelles sont les meilleures options à vous proposer (nouvelles chroniques, fonctionnalité supplémentaire sur le site, avantages…). N’hésitez pas à nous faire part de vos avis et de vos idées puisque c’est à vos côtés que nous voulons mettre en place cet abonnement (et bien d’autres choses sont aussi en projet !).

Plus que jamais, nous vous remercions d’être à nos côtés. Vous le savez, votre plaisir de lecture et votre accès immédiat à l’actualité jeu vidéo est important pour nous. Si nous ne sommes pas insensibles au bon vouloir du sacro-saint référencement et aux complications financières dans la presse spécialisée, nous restons continuellement à votre écoute. Merci à toutes et merci à tous !