ActuGaming réajuste ses couleurs et déploie une nouvelle homepage

Il ne vous aura pas échappé que la presse jeu vidéo connait de grands bouleversements ces derniers temps, et que les derniers sites encore debout se doivent de faire au mieux pour satisfaire leur communauté. Si cela passe par le fond, c’est aussi par la forme que les sites doivent s’adapter, et ActuGaming se met aujourd’hui à la page avec une toute nouvelle homepage et de nouvelles couleurs, pour un rendu plus moderne et pour faciliter votre expérience à vous, chers lecteurs et lectrices.

Un nouvel habillage et de nouvelles couleurs

Les plus assidus auront sans doute remarqué que depuis quelques semaines, notre site arbore de nouvelles couleurs. Le gris a été troqué pour un bleu foncé plus moderne ainsi qu’un rouge un peu plus vif, mais ce n’était là que le premier coup de peinture avant des travaux plus importants.

ActuGaming revoit aujourd’hui entièrement sa homepage (page d’accueil), avec une nouvelle disposition, des catégories en plus et d’autres joyeusetés pour grandement améliorer la lisibilité et votre expérience sur notre site. Via votre PC oui, mais surtout sur mobile, où tout a été pensé avec le doigt et pour faciliter la navigation. Désormais, exit le panneau coulissant qui trônait en haut de page, place à des blocs plus modernes qui vous afficheront les dernières actualités importantes à ne pas manquer, ainsi que nos tests et aperçus sur les jeux du moment. En parlant de jeux, vous trouverez un listing des jeux les plus populaires et des jeux à venir un peu plus bas sur cette nouvelle homepage, pour voir en un clin d’œil les prochaines sorties et les jeux qui font le plus parler.

Vous l’aurez compris, tout a été pensé pour faciliter votre lecture et pour faire entre ActuGaming dans une ère plus moderne, en prévision d’une excellente année 2023 qui sera riche en projets. Cette refonte du site ne s’arrêtera pas là puisque l’on peut déjà vous prévenir que les pages d’actualités seront bientôt remises à neuf elles aussi. Puis nous nous attaquerons à une modernisation de nos autres pages, avec des catégories plus fluides, des tests plus complets et des fiches de jeu plus riches. En espérant que ce nouvel habillage vous plaît, nous serions d’avoir vos retours sur cette homepage !

Sur Spotify, Instagram et prochainement TikTok

Parce qu’il est aussi nécessaire de se renouveler et d’essayer de nouvelles choses, nous allons doucement – mais sûrement, nous lancer sur d’autres plateformes. Notre compte Instagram par exemple, laissé à l’abandon, recommence à être actif avec quelques publications : actualités, tests et quelques visuels pour vous faire sourire, c’est le programme du moment, qui évoluera au fil du temps.

Egalement, nous nous lançons sur Spotify : rien de transcendant pour l’instant ni de podcast exclusif, simplement une version uniquement audio de nos vidéos. Vous retrouverez ainsi nos vidéos tests mais aussi et surtout, nos debriefs du dimanche. Cela vous permet de suivre nos résumés de l’actualité et nos critiques en format audio, de les télécharger pour les écouter hors ligne et simplement les écouter lorsque vous n’êtes pas derrière un écran ; dans les transports par exemple. Nous n’excluons pas l’arrivée de podcasts dans un avenir plus ou moins lointain.

Enfin, nous nous projetons aussi de débarquer sur TikTok. Si vous pouvez dès à présent vous abonner, aucun contenu n’est actuellement disponible. Nous songeons à plusieurs formats, entre contenus éditorialisés, programme exclusifs, formats courts pensés pour la plateforme et probablement des vidéos plus légères pour appâter le chaland et divertir sans prise de tête (parce qu’il en faut !). Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos liens et réseaux sociaux sur Linktree.