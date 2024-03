ActuGaming prépare 2024 et déploie un nouveau design pour ses tests, voici les changements

Le JV, c’est trop génial

Être un média spécialisé dans le jeu vidéo, ce n’est pas une tâche facile. Depuis plusieurs années maintenant, ActuGaming s’efforce de suivre l’actualité jeu vidéo et de vous proposer une couverture médiatique sérieuse, consciencieuse et si possible, exhaustive. Mais on ne va pas se mentir, ce n’est pas tous les jours faciles. Entre la situation de la presse spécialisée qui se détériore, le rythme infernal des sorties qui ne fait que croître, l’actualité qui n’a plus besoin de ses journalistes et l’état de l’industrie qui fait grise mine ces derniers temps, il y aurait de quoi baisser les bras.

Comment ça, se plaindre ? Absolument pas. On adore nos journées. Longues, certes, mais passionnantes. Seulement voilà, soyons honnêtes, parfois, le simple fait de lâcher ces quelques mots et de partager ses craintes suffit à nous redonner un petit coup de boost. Et aussi pour vous dire que nous mettons tout en œuvre pour maintenir notre ton, notre ligne éditoriale et notre activité tout en essayant de vous apporter quelques nouveautés. D’ailleurs, en voici.

Une modernisation des tests

Pour commencer, dites bonjour à notre nouveau design de tests. Après plusieurs mois de peaufinage, nous venons de déployer une toute nouvelle esthétique pour nos reviews, comme vous pouvez le voir sur notre avis de Final Fantasy VII Rebirth. Plus ergonomique, mieux pensé pour le mobile avec un gap de lisibilité, ce redesign s’inscrit dans la continuité des changements opérés par notre équipe suite à la nouvelle homepage et au nouveau template de nos actualités.

Avec cette refonte des tests, notre objectif est clair : se concentrer sur l’essentiel. Terminée l’ancienne structure vieillissante, tout a été refait, avec un gain significatif de plaisir de lecture sur smartphones. En plus de toujours retrouver rapidement votre note /10, la conclusion a drastiquement changé. Celle-ci est plus compacte et vous permet de facilement retrouver la fiche de jeu, les qualités et les défauts du jeu. Un encart vidéo fait son apparition, avec notre vidéo test intégrée (et un trailer le cas échéant) tandis qu’un bloc « durée de vie » s’invite à la fête.

On le sait, les sorties s’enchaînent rapidement et les aventures deviennent de plus en plus longues. Avec la multiplicité des abonnements tels que le Game Pass, la hausse des prix et des journées toujours cantonnées à 24 heures, la durée de vie d’un jeu est devenue un critère pour certains joueurs et certaines joueuses. Ainsi, on vous propose un encart qui vous permet de rapidement connaître la durée de vie estimée pour terminer le jeu, ses à-côtés et tenter de décrocher le 100%.

Bien sûr, il s’agit d’une estimation basée sur l’expérience de notre équipe mais l’on espère que cela vous aidera dans vos choix. Précisons que tous les jeux n’auront pas systématiquement un encart durée de vie, soit parce qu’il nous ait impossible de quantifier, soit parce que nos estimations tomberont plus tard avec une mise à jour de l’article. Cet encart sera également visible sur nos futures fiches de jeu.

La double notation dit non

Malheureusement, cette refonte s’accompagne également d’une disparition : au revoir petit panda qui accompagnait l’avis personnel de notre testeur ou testeuse. La double notation instaurée par notre rédaction en 2016 est donc abandonnée. Pas toujours bien comprise, parfois boudée et souvent mélangée avec la note traditionnelle, cette seconde notation (avec son système de Rang de S à F) ne semblait pas avoir trouvé son public sur notre site.

Si à l’époque, nous pensions qu’elle apporterait une autre vision à nos lecteurs et lectrices, force est de constater que huit ans plus tard, beaucoup n’y comprenaient pas encore sa subtilité. Pour éviter la confusion et porter nos efforts sur de nouvelles choses, nous avons ainsi prise la (douloureuse) décision d’arrêter cette double notation.

Pour le reste, rien ne change : nous restons sur une notation classique, où notre rédaction vous propose une analyse d’une sortie plus ou moins récente. Nous continuerons cependant à développer notre introduction, notamment notre paragraphe sur les conditions de test, pour vous expliquer le contexte de ce test. Bien que notre but initial est de vous proposer un avis objectif (ou plutôt, professionnel – l’objectivité étant toujours sujet à débat dans ce milieu), nous pensons qu’il est important d’avoir cet exercice de transparence avec vous, pour connaître le temps que nous avons passé dessus, si nous avons été enthousiasmé plus que de raison, ou si au contraire, nous n’avons pas adhéré au concept, malgré les qualités intrinsèques dudit jeu.

Les bons plans s’entassent et se cachent

D’autres petits changements accompagnent cette refonte : si nous avons rajouté une ancre cliquable sur le logo des commentaires en haut de nos articles pour vous inciter à interagir avec la communauté, nous avons également décidé de basculer les bons plans et autres deals dans une section à part. Auparavant intégrés dans le flux d’actualités, les bons plans sont désormais dégagés et ne viendront pas polluer, ni la catégorie actualité, ni la section concernée sur notre page d’accueil.

Ne le nions pas, nous en avons besoin. Tout comme nous avons besoin de la publicité pour (sur)vivre. Mais avec ces différents choix, nous voulons maximiser votre expérience sur le site. La refonte des tests, par exemple, n’a pas supprimé la publicité mais nous avons essayé de faire en sorte que celle-ci s’intègre mieux et ne devienne pas pénible à la lecture (soyons honnêtes, l’habillage Final Fantasy VII Rebirth est une campagne magnifique qui s’intègre parfaitement).

Ainsi, nous publierons (probablement) davantage de bons plans et de contenus sponsorisés. Bien sûr, cela sera en adéquation avec le jeu vidéo (nous n’avons pas encore inauguré la section trottinette et frigo connecté) mais dans le respect de notre lectorat, et si possible, séparés de nos actualités. L’objectif est clair, proposer des bons plans uniquement aux personnes qui veulent aller voir cette section, et chatouiller Google Discover.

Du célesto édito dans les cartons

Promis, pour 2024, on respecte nos engagements. Ou en tout cas, on essayera. Soyons honnête, il y a un an, nous vous avions fait miroiter une arrivée sur d’autres réseaux, notamment une relance de notre Instagram ou de nouveaux formats en vidéo, comme Tiktok. Douze mois plus tard, rien n’a été fait. Cependant, nous avons de (trop) nombreux projets dans les cartons pour ne pas réussir à en concrétiser certains.

La première chose que nous voulons vous proposer, c’est l’arrivée plus régulière de contenus de fond. En premier lieu, ce sont les éditos qui vont se multiplier. Nous vous avions proposé un dossier sur Embracer il y a quelques jours, qui faisait suite à d’autres papiers publiés en fin d’année, comme « Les Game Awards qui ne célèbrent plus l’industrie, ils lui font honte » ou celui qui s’attarde sur les fuites de jeux vidéo. Un parti pris évident qui n’engage que l’un de nos journalistes, mais qui nous permettent de libérer une certaine parole, tout en vous invitant à réfléchir et à réagir.

En second lieu, nous souhaitons également relancer nos reportages, écrits mais surtout vidéos, avec probablement, un premier qui sera présenté d’ici la rentrée. Si l’AG French Direct reviendra (très) prochainement, nous souhaitons également accélérer la création de nouveaux formats en vidéo et de nouvelles fonctionnalités sur le site. Oui, pas de panique, la refonte de nos fiches de jeu arrive elle aussi dans les prochaines semaines.

Et puis, comme on souhaite construire le site avec vous, peut-être que vous aussi, vous avez des idées pour développer notre site ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous soumettre vos idées de projets/refontes/chroniques/nouveautés en commentaires ou directement par mail. Nous réfléchissons aussi à mettre en place un système d’abonnement sur notre site. Non pas pour verrouiller certains articles mais simplement pour nous soutenir et doucement espérer être moins dépendant de la publicité.

2024, (encore) une année charnière ?

Vous l’avez compris, 2024 va encore être une année très mouvementée. Pour nous, oui, mais aussi pour l’industrie du jeu vidéo. Nous en profitons d’ailleurs pour souhaiter bon courage à tous les acteurs et actrices du milieu, que vous soyez développeur, développeuse, artiste, journaliste, dans la communication ; nous savons que la période est compliquée pour beaucoup d’entre nous et notre rédaction vous envoie toutes nos meilleures ondes positives.

On remercie bien évidemment la meilleure des communautés (vous). Pour notre équipe, vous êtes une véritable source de courage et de motivation. Et l’on espère vous avoir encore (très) longtemps à nos côtés. Votre soutien est primordial pour l’avenir d’ActuGaming et pour garantir une totale indépendance de notre plume. Merci tout le monde ! (Et merci à mon équipe formidable !).

Pour nous soutenir, vous pouvez