Accueil » Actualités » ActuGaming : Des nouveautés et un point sur la situation du site et son avenir

Depuis plusieurs années maintenant, ActuGaming est un média spécialisé dans le jeu vidéo qui relaye les actualités et propose des tests de nombreux jeux. Constituée de passionnés, l’équipe a toujours été très proche de la communauté. Celles et ceux qui nous lisent depuis plusieurs années savent que nous étions partis d’un simple forum avant d’être le site d’actualité que nous sommes aujourd’hui.

Une évolution que l’on doit à notre merveilleuse équipe mais aussi à nos lecteurs et nos lectrices, toujours plus fidèles. En 2021, vous avez été en moyenne plus de 800.000 visiteurs uniques pour plus de 2 millions de pages vues par mois. Un score qui fait de 2021, la meilleure depuis notre lancement et qui est pour nous absolument incroyable. Nous avons toujours été proches de vous et il est donc logique de vous partager quelques nouvelles. D’abord des nouveautés, puis un point sur notre situation.

Une nouvelle page pour les sorties et les jeux vidéo

Surprise, ces dernières semaines, nous avons commencé à déployer un nouveau design. Certains et certaines l’ont peut-être déjà remarqué, mais plusieurs pages ont connu un petit coup de jeune. C’est le cas de notre recherche avancée, qui, en plus d’être optimisée pour le mobile, permet de filtrer et de retrouver plus facilement un jeu ou une actualité sur notre site.

La page dédiée à nos tests a également été modernisée avec plus d’informations visuelles mais aussi et surtout, l’apparition de différents filtres. On pense à la possibilité de dénicher en un clic nos tests high-tech, mais aussi la fonction de n’avoir que les tests PlayStation ou Xbox, ou encore de ne montrer que les bonnes (ou mauvaises) notes.

En plus de ces refontes, nous avons également déployé deux nouvelles pages assez proches : les sorties à venir et la liste de tous les jeux. Sur la première, la page des sorties jeux vidéo, vous y retrouverez les sorties du mois avec des filtres qui vous permettent de retrouver facilement ce qui sort le mois prochain ou ce qui est sorti en début d’année.

Sur la seconde, la page des jeux, vous avez ici tous les jeux qui sont recensés sur ActuGaming. Vous pouvez filtrer par console ou par genre, et découvrir facilement de nouveaux jeux. A noter que ces deux pages sont encore en développement, et d’autres filtres et fonctionnalités seront déployées dans les mois à venir, avec notamment, un ordre chronologique pour la classification des fiches, ou encore la possibilité de voir les jeux populaires du moment.

Depuis quelques années, nous agrandissons notre base de données de jeux et il était temps pour nous de la mettre en lumière. Avant, il était assez difficile de naviguer par jeux ; désormais, en quelques clics, que ce soit via ces nouvelles pages ou la recherche avancée, vous pouvez facilement retrouver toute l’actualité d’un jeu vidéo en particulier. Nous essayons de tenir au mieux cette base de données.

Un secteur difficile

Nous avons d’autres projets à vous parler, mais cela viendra dans notre prochain paragraphe. Avant ça, nous souhaitions partager quelques mots puisque cela faisait un moment que nous n’avions pas communiqué sur l’état du site. Que ce soit son contenu, notre ligne éditoriale ou nos projets, nous avons toujours été très transparents, et aujourd’hui, c’est l’occasion pour nous de faire un point sur la vie survie d’ActuGaming.

Être un site dans le jeu vidéo en 2022 n’est pas facile. Si vous lisez plus ou moins régulièrement la presse spécialisée, vous savez que la majorité des rédactions ont du mal à joindre les deux bouts. Et pour cause, le modèle économique basé sur la publicité n’est pas (plus) viable. Sans compter un autre phénomène, l’essor des réseaux sociaux et des influenceurs qui rendent les journalistes plus dispensables. Deux phénomènes qui portent préjudice à la presse spécialisée et qui sont d’ailleurs intiment liés puisque les annonceurs se tournent justement vers ces nouvelles plateformes et créateurs.

Peut-être que l’on ne vous apprend rien, mais le milieu du jeu vidéo, dans la presse spécialisée tout du moins, n’est pas si idyllique que ça et ne fait plus autant rêver. ActuGaming est bien évidemment touché par ce phénomène, surtout que nous sommes une rédac majoritairement contributeur et encore bien jeune dans le milieu. Cette décadence du modèle économique met bien sûr un énorme frein à notre évolution.

Nous avons beau adorer ce que l’on fait, nos journées n’en restent pas moins particulièrement éprouvantes. On vous renvoie d’ailleurs au message d’adieu de Pipomantis lors de son départ de chez Gamekult, un témoignage criant de réalisme à travers lequel notre équipe se retrouve.

Mettons aussi de côté ce fantasme de la presse privilégiée par les studios, chose qui n’existe plus. L’équipe est toujours ravie de recevoir des jeux en avance mais soyons honnête, sans ça, il n’y aurait plus aucun média spécialisé, même les plus gros (avec plus de 350 tests réalisés en 2021, on vous laisse imaginez la somme !). Et soyons honnêtes, les conditions de test ne sont pas toujours utopiques.

L’équipe et moi-même en profitons également pour adresser nos pensées à toute la rédaction de JVFR, dont l’activité a cessé il y a quelques jours. Une pensée également aux équipes de Gameblog, dont le site a été mis en redressement judiciaire en début d’année. La période est plutôt morose pour la presse spécialisée, et nous leur envoyons toutes nos ondes positives.

Pour nous, en tant que journaliste et rédacteur, nous avons la conviction que nous sommes tous dans le même bateau et qu’il est préférable de soutenir ses confrères. C’est pourquoi on vous invite également à découvrir l’initiative XboxSquad qui propose de vivre la conférence Xbox & Bethesda au Grand Rex. Il est important de soutenir les initiatives du genre, qui font vivre le milieu. Dépêchez-vous, il ne reste que quelques jours !

Nous avons la chance de faire partie des rares sites de jeu vidéo en plein essor mais cela ne suffira peut-être pas à l’avenir. Aujourd’hui, ça semble aller, mais pour combien de temps ? Pourrons-nous encore continuer à évoluer positivement tout en trouvant une vraie stabilité ? Quoiqu’il en soit, nous mettrons toujours un point d’honneur à garder notre transparence et notre intégrité. La ligne éditoriale d’ActuGaming évoluera sans doute avec le temps mais nous vous préviendrons des éventuels changements, en particulier, ceux qui peuvent impacter votre plaisir et votre navigation sur nos services.

En attendant, pour assurer la survie de notre structure, nous avons ouvert la porte aux articles sponsorisés, qui arrivent plus fréquemment sur notre site (et qui seront toujours clairement indiqués aux lecteurs avec une mention). Nous avons aussi déployé il y a quelques mois une section guide d’achats. Celle-ci va se remplir davantage dans les prochaines semaines et l’on vous invite vivement à y faire un tour. Sachez que nous percevons un (très) faible pourcentage sur chaque vente. Cela ne vous coûte rien, mais nous, ça nous permet de financer une petite partie de nos frais techniques.

Quid de l’avenir ?

Pour l’instant, notre site et notre ligne éditoriale ne changent pas. Nous avions simplement à cœur de vous partager cette petite réflexion sur le milieu de la presse spécialisée, puisque nous en subissons tout de même la pression au quotidien. On adore vous partager l’actualité du jeu vidéo, mais vous n’imaginez pas tout ce qu’il y a derrière. Et honnêtement, ça nous fait beaucoup de bien de vous en parler et de vous partager ce ressenti.

Rassurez-vous, ActuGaming est toujours bien actif et nous avons plusieurs projets à l’avenir. Outre le déploiement des nouvelles pages évoquées plus haut, nous avons d’autres améliorations qui arriveront sur le site dans les prochains mois : la refonte visuelle s’étendra à l’ensemble de nos pages, avec une navigation mieux optimisée, notamment sur mobile, et la page d’accueil sera entièrement refaite. Puis, ce sera au tour de nos fiches de jeux d’être entièrement repensées, avant de déployer d’autres petites surprises. Oui oui, ne vous inquiétez pas, on pense toujours à celles et ceux qui nous réclament l’application mobile.

Pour les projets annexes, l’AG French Direct reviendra. Pour l’instant, nos équipes n’ont rien à vous communiquer mais sachez qu’une nouvelle édition encore plus ambitieuse est en train de se préparer. Soyez attentifs, une conférence remplie d’annonces pourrait bien avoir lieu en fin d’année.

Enfin, si nous continuons à produire toujours plus de contenus traditionnels (news, previews & tests), nous allons augmenter notre cadence sur les interviews et articles de fond. Les reportages et autres témoignages prennent du temps (et de l’argent) mais nous aimerions développer cet aspect, tout comme nos editos et autres articles plus personnels. Les AG Summer reviendront également fin juin pour un programme estival rempli de vidéos.

Comment nous soutenir ?

Après notre laïus sur la presse spécialisée, difficile de ne pas laisser la porte ouverte à vos bonnes grâces : pour nous soutenir, restez simplement comme vous êtes. Nous adorons nos lecteurs et lectrices, et vous pouvez simplement réagir à l’actualité avec des commentaires sur notre site, des avis sur nos jeux, ou des réponses à nos publications sur les réseaux sociaux : sachez-le, l’engagement sur nos réseaux ou nos vidéos est très important pour notre visibilité. Donc croyez-nous, une réponse, un commentaire, ça nous aide énormément.

Pensez également à désactiver AdBlock, puisque même si nous avons de la publicité, nous nous efforçons à ce qu’elle reste agréable et non-intrusive. Vous pouvez également nous suivre sur l’ensemble de nos réseaux sociaux ou encore sur YouTube. N’hésitez pas à précommander ou à acheter vos jeux via nos liens affiliés, à travers nos comparateurs de prix ou nos publications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous contacter pour partager vos idées ou vos opportunités.

Enfin, vous pouvez aussi nous dire ce que l’on peut améliorer sur notre site et nos réseaux : que ce soit pour de nouvelles fonctionnalités ou des améliorations techniques mais aussi sur notre contenu. ActuGaming est très proche de sa communauté, et vos retours sont précieux pour vous proposer le site d’actualité qui vous correspond.

Un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien et votre fidélité.