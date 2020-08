Call of Duty: Black Ops Cold War sortira le 13 novembre, le détails des éditions

C’était attendu, après quelques leaks, Call of Duty: Black Ops Cold War devait nous présenter aujourd’hui même ses premières images. Le titre en a aussi profité pour dévoiler la date de sortie du titre, ainsi que ses différentes éditions.

Le mode solo se dévoile

Comme d’habitude, on a eu droit à un premier trailer qui revient en détail sur l’histoire de cet opus, qui se situera donc en plein Guerre Froide (quelle surprise). Ce récit sera d’ailleurs assuré par David Goyer, qui a déjà officialisé sur les deux premiers Black Ops.

En dehors du solo, on retrouvera le traditionnel mode multijoueur partagé avec Call of Duty Warzone, et la présence d’un mode Zombies. Le titre sera cross-play sur les plateformes d’un même constructeur, c’est à dire que les joueurs PS4 et PS5 joueront ensemble, pareil pour la Xbox One et la Xbox Series X, mais le cross-save sera disponible partout.

On en apprendra plus sur le multijoueur dès le 9 septembre prochain lors d’un livre spécial sur Twitch.

Version next-gen et détails des éditions

Comme vous pouvez vous en doutez, Call of Duty : Black Ops Cold War sortira bien à la fin de l’année, à savoir le 13 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Les versions PS5 et Xbox Series X débarqueront donc durant la même période.

Le soucis, c’est que contrairement à la plupart des jeux cross-gen, le passage de l’ancienne à la nouvelle génération ne sera pas gratuit. Pour pouvoir bénéficier d’une version next-gen si vous possédez déjà le jeu sur PS4 et Xbox One, il faudra donc repasser à la caisse, sauf dans certains cas.

Les joueurs qui ont acheté le Cross-Gen Bundle ou l’Ultimate Edition seront les seuls à obtenir cette version next-gen gratuitement en bonus. Rassurez-vous, le titre pourra bénéficier la retrocomptabilité de la PS5 et Xbox Series X pour y jouer sur ces plateformes, mais vous ne disposerez pas des avantages des nouvelles consoles.

Au rayon des différentes éditions, voici ce que vous pourrez retrouver :

Edition Standard

Le jeu standard

Un pack d’armes supplémentaires

Cross-Gen Bundle

Le jeu standard

La mise à niveau gratuite vers la next-gen

Un pack d’armes supplémentaires

Ultimate Edition

Le jeu standard

La mise à niveau gratuite vers la next-gen

Un pack d’armes supplémentaires

Un pack « Terre, Ciel et Mer »

Trois skins Opérateur

Trois skins de véhicules

Trois schémas d’armes

Le Battle Pass

Call of Duty : Black Ops Cold War sera donc disponible dès le 13 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, puis sur PS5 et Xbox Series X.