Activision a déjà prévu tous les jeux Call of Duty jusqu’en 2027, 3 000 personnes travaillent sur la série

Microsoft peut-il changer ces plans ?

Ce qui ne devrait surprendre personne étant donné que les durées de développement s’allongent dans l’industrie, même pour les marronniers tels que Call of Duty. prévoir un jeu 4 ans avant sa sortie semble être assez courant étant donné que les plus gros AAA prennent parfois plus de temps que cela à être développé. Mais Rob Kostich (président d’Activision) l’a tout de même précisé lors d’une interview avec GamesBeat, dans laquelle il affirme aussi que tous les studios majeurs d’Activision travaillent de près ou de loin sur la licence, pour un total de 3 000 personnes rien que sur cette série :

« Nous sommes constamment dans notre phase de planification à long terme. À l’heure actuelle, nous avons des jeux prévus jusqu’en 2027 avec des choses sur lesquelles nous travaillons. »

Ce qui ne veut pas dire qu’il y a 4 jeux dans les tuyaux, mais difficile d’en douter connaissant le passif de la série. On peut néanmoins s’attendre à ce que les plans bougent un peu si Microsoft finalise le rachat de l’éditeur. Le constructeur ne devrait pas mettre un grand coup dans la fourmilière étant donné qu’Activision a déjà entamé ses plans, mais beaucoup espèrent que ce rachat permettra une diminution dans le rythme de sorties de la série. Ce qui n’est pas gagné, étant donné que l’éditeur est au cœur de la dispute entre Sony et Microsoft, censée être réglée avec un nouveau contrat (on imagine donc mal Microsoft pouvoir diminuer drastiquement le nombre d’épisodes à venir jusqu’à la fin de ce contrat).

Call of Duty: Modern Warfare III sortira le 10 novembre prochain, sur PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.