Ace Combat 7 : 2 millions d’exemplaires vendus à travers le monde

La simulation de vol est un genre assez peu représenté au sein de l’industrie du jeu vidéo. Cela n’empêche pas quelques titres de faire royalement saliver avec leur proposition, notamment Microsoft Flight Simulator, et d’autres d’exceller dans le domaine, comme la série Ace Combat. Cette dernière s’offrait un septième épisode l’an dernier, sous-titré Skies Unknown.

La barre des 2 millions atteinte

Ace Combat 7 : Skies Unknown sortait en janvier 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mettant globalement la planète jeu vidéo d’accord sur sa grande qualité. Notre test était d’ailleurs plutôt élogieux à l’époque. Ainsi, bien que la simulation de vol (même si pleine d’action dans cette série) soit un genre de niche, il était relativement évident que ce septième épisode ferait recette.

Et en effet, nous apprenons cette semaine qu’il a dépassé, en près d’un an et demie, les 2 millions de copies écoulées. Cela prend en compte ses trois supports, bien entendu, autant dans ses versions dématérialisées que physiques. Un beau score qui devrait continuer à grimper au cours des mois suivants, peut-être pour finir par dépasser l’épisode Distant Thunder et ses 2,6 millions d’exemplaires.