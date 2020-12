Zombie Story : Présentation et avis sur le tome 1 de Bragelonne

Initialement publié en ligne en 2004 avant d’être publié en 2006 outre Atlantique, le premier tome de la saga Zombie Story avait pu finalement débarquer dans nos contrées en 2010 chez Milady. Près de 10 ans après, l’éditeur Bragelonne en profite pour rééditer en version poche la trilogie Zombie Story. Avec David Wellington aux commandes, auteur américain à l’origine également d’une autre série centrée sur les vampires, le premier tome de cette trilogie pose les bases en utilisant des mécaniques classiques des livres du genre.

Zombie Island, premier tome de cette trilogie, s’est donc paré d’une toute nouvelle couverture le 11 mars dernier, mettant en lumière une Statue de la Liberté un peu seule dans ce monde post-apocalyptique. Dans un monde touché par un mystérieux virus transformant la mort en quelque chose d’encore pire, vous suivrez les aventures d’un groupe d’adolescents venu de Somalie, accompagné d’un membre des Nations Unies, avec comme objectif principal : trouver un remède dans les rues dévastées de New-York.

Avec ce thème abordé à de multiples reprises depuis la sortie originelle de Zombie Island, ce premier tome de cette trilogie Zombie Story n’est-elle pas décalé ? Après l’arrivée de séries telles que The Walking Dead ou du film Dernier train pour Busan, mettant carrément une claque aux films classiques de zombies, sans parler des jeux vidéo avec la saga Left 4 Dead, Zombie Island n’est-il pas un peu démodé en 2020 ? Cet article, qui permettra de vous présenter cette œuvre et de donner notre avis, va tenter de répondre à cette question.

Quand les oubliés du monde d’avant tentent de sauver le monde

Au commencement, l’histoire du premier tome de Zombie Story, Zombie Island, s’engage dans une voie qui semble toute tracée. Un ancien membre des Nations Unis, obligé de faire équipe avec une milice somalienne afin de sauver la cheffe de cette dernière, infectée par le VIH. Avec comme autre objectif : retrouver sa fille Sarah, captive bien malgré elle de cette même milice. En quête d’un remède, ce groupe complètement loufoque traversera l’Atlantique pour tenter de récupérer les médicaments adéquats dans le bâtiment des Nations Unis. Bien entendu, comme peut s’en douter le lecteur dès les premières minutes, tout ne sera pas si simple.

En effet, seules quelques enclaves de survivants existent à travers le monde mais une grande majorité du monde occidental a été rayé de la carte. Les seules personnes ayant réussi un tant soit peu à établir un semblant d’ordre et de hiérarchie, sans avoir succombé au syndrome zombie, sont les oubliés du monde d’avant. En bref, les lieux où la concentration d’armes était la plus élevée

Alors que notre héros Dekalb pensait que la mort était la pire chose qui soit, sa rencontre avec Gary changera pour de bon sa vision des choses. Comment réagiriez-vous face à une personne, ayant décidé de se transformer en zombie mais en mettant toutes les chances de son côté pour ne pas devenir bête à manger du foin ? En proposant l’alternative d’un zombie intelligent, pouvant faire travailler sa matière grise restante, quoi de mieux pour donner du fil à retordre aux survivants ?

Peu utilisé dans les films de zombies, très souvent imaginés comme des monstres sans cervelle, dont les actes ne sont dictés que par leurs instincts primaires, on peut notamment voir les prémices du « zombie intelligent » dans le film Le jour des morts-vivants où ces derniers sont capables d’élaborer des pièges relativement simples. Heureusement, il n’est pas question de zombies devenus rapides comme dans World War Z.

Un début poussif mais une fin en apothéose

Proposant une construction en trois parties distinctes, Zombie Island reprend les classiques du genre dans la première partie, en plus d’introduire les différents personnages. Parfois poussive, il sera nécessaire au lecteur de se faire violence pour arriver jusqu’à la deuxième partie (au bout d’une centaine de pages) pour découvrir un fameux plot-twist qui rendra la lecture beaucoup plus addictive et vous poussera en deux temps trois mouvements vers la fin de l’œuvre, sans vous en être vraiment rendu compte.

Parlons de la fin, sans dévoiler quoi que ce soit de son contenu : bien qu’à certain moment l’histoire prenne un tournant attendu, une chose est sûre, soyez prêts pour un final en apothéose ! Bien qu’une suite existe, cette fin laisse libre court à l’imagination du lecteur et peut également se voir comme un one-shot : Zombie Island se suffirait presque à lui-même sans le reste de la trilogie tant le final est efficace.

En plus de la fiction illustrée par une invasion de zombies, le côté science-fiction est également bien présent dès la seconde partie du livre. Entre momies égyptiennes qui reviennent d’entre les morts et qui ne semblent pas uniquement attirées par la chair fraîche, et un réseau de communication mentale intrinsèque aux zombies, que seule une poignée d’élus peuvent utiliser, il est clair que Zombie Island part très souvent dans tous les sens. Il est clair que ce côté-là ne plaira peut-être pas à tous les lecteurs mais, force est de constater qu’il s’agit d’un parti pris plutôt osé qui change avec les vieux classiques du genre.

Faut-il craquer pour Zombie Island, le tome 1 de la saga Zombie Story ?

Honnêtement, passé la première partie qui traîne très souvent en longueur, l’arrivée de Gary dans le casting des personnages rend l’œuvre littéraire beaucoup plus nerveuse et intéressante, sans parler du tournant science-fiction, si tant est que le fait de revenir d’entre les morts n’en fait déjà pas partie. Découvrir un New-York dévasté, où les sauveurs ne sont pour une fois pas les Américains change un peu des classiques et bouscule les codes.

Avec ses 432 pages, le premier tome de Zombie Story initie de façon efficace la saga, le tout avec un petit prix de 6,99€. N’attendez pas une suite directe avec le deuxième tome, Zombie Nation, qui reviendra plutôt aux origines de cette infection et de ce mal zombie avec des personnages et une intrigue différente. Il faudra attendre le troisième et ultime tome, Zombie Planet, pour retrouver les survivants présents dans ce premier tome de Zombie Story.