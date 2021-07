Yu-Gi-Oh! Master Duel : Une adaptation ambitieuse qui arrivera sur consoles, PC, et mobiles

Konami semble miser gros sur Yu-Gi-Oh! avec de nombreux projets sur le feu qui arriveront dans les prochaines années dont Yu-Gi-Oh! Master Duel qui est sans doute le plus ambitieux d’entre tous même s’il n’y a pas de quoi sauter au plafond non plus pour l’instant.

Un jeu qui sortira du royaume des ombres de Konami ?

Annoncé l’année dernière, Yu-Gi-Oh! Master Duel nous dévoile les premières images de cette adaptation du célèbre jeu de carte. Afin de permettre aux joueurs de s’affronter sur chaque plateforme, le titre brasse large puisqu’il est prévu sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Android et iOS.

Malgré tout, on nous promet qu’il profitera de la technologie des consoles nouvelle génération en proposant par exemple de la 4K. Il sera même possible de lire les textes des cartes sur grand écran. En addition, nous devrions avoir des améliorations en matière de dynamisme avec des tas d’effets visuels et sonores pour l’activation des cartes. Avec des règles qui sont étoffés au fil des années, il peut être compliqué pour les nouveaux de se lancer mais Konami prévoit des tutoriels pour s’initier au règles TCG et OCG.

Pour encourager l’aspect compétitif, on nous promet également un évènement spécial au Yu-Gi-Oh! World Championship. Yu-Gi-Oh! Master Duel n’a toujours pas de date de sortie pour le moment. Il s’agit là sans doute de l’adaptation la plus ambitieuse sur consoles qui ne se contente pas simplement de transposer les règles et les cartes sans habillage comme pour Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution.