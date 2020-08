Yoshinori Ono (Street Fighter) annonce son départ de Capcom

Après y avoir travaillé trente ans, un grand nom de l’industrie vidéoludique a décidé de quitter officiellement Capcom : il s’agit de Yoshinori Ono. Connu notamment comme étant le producteur exécutif des épisodes IV et V de la licence Street Fighter, il avait aussi contribué à la conception d’autres projets et sagas comme Devil May Cry, Marvel vs. Capcom Infinite et Onimusha : Dawn of Dreams.

De producteur à simple joueur

Sur son compte Twitter officiel, le désormais ex-membre du studio japonais a déclaré que « la nouvelle génération d’employés chez Capcom continuera à prendre soin de la franchise Street Fighter et à guider les World Warriors. Je crois qu’ils continueront à faire de Street Fighter un jeu extraordinaire. Je suivrai avec attention l’évolution de la marque Street Fighter et la manière dont elle va grandir en tant que simple joueur. »

La crise sanitaire ayant contraint le Capcom Pro Tour 2020 à se disputer en ligne, Yoshinori Ono conclut son au revoir aux fans du jeu de combat de la façon suivante : « En tant que producteur exécutif de la série Street Fighter, je regrette de n’avoir pas pu faire de SHORYUKEN avec vous à chaque événement de 2020 alors permettez-moi de terminer ce message en le criant. 3, 2, 1, SHORYUKEN ! »