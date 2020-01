DmC Devil May Cry

Avec une histoire différente de ses prédécesseurs, ce reboot nous plonge dans la jeunesse de Dante. Le monde a été assujetti par Mundus, le roi démon, et chaque humain est espionné à travers un réseau de caméras de surveillance. Dante ainsi que son frère Vergil vont alors tenter de lutter contre l’oppression exercée par ce tyran dans ce nouveau beat them all qui ne trahit pas ses prédécesseurs.