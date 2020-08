Yakuza Like a Dragon : Tout ce qu’il faut savoir (gameplay, histoire…)

Déjà disponible sur l’archipel nippon, le septième épisode canonique des Yakuza déboule en occident en fin d’année. Appelé Yakuza Like A Dragon, celui-ci va mettre en avant un nouveau protagoniste à travers une histoire inédite et des mécaniques de gameplay qui vont prendre un autre virage : au revoir le jeu tourné vers l’action, on part sur du RPG stratégique.

On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur ce Yakuza Like a Dragon dans cette vidéo, en vous rappelant qu’il sera disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 13 novembre puis sur Xbox Series X au lancement de la machine et plus tard sur PlayStation 5.