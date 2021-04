Xuan-Yuan Sword VII débarquera cet été sur Xbox One et PS4

Après de longs mois de silence et un retard, l’action-RPG taïwanais Xuan-Yuan Sword VII refait enfin parler de lui. En effet, l’éditeur Eastasiasoft annonce l’arrivée du titre pour cet été en Occident, et pour l’occasion un nouveau trailer nous est présenté.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations concernant Xuan-Yuan et son univers, n’hésitez pas à jeter un œil à notre précédent article centré sur le jeu.

Plusieurs traductions pour Xuan-Yuan

Cette annonce nous apprend que Xuan-Yuan Sword VII sortira dans nos contrées dans le courant de l’été sur Xbox One et PS4. Autre nouvelle et pas des moindres, le jeu embarquera de nombreux sous-titres, parmi lesquels le français.

Sachez également que le jeu a été pensé pour être accessible et faire office de porte ouverte pour les joueurs et les joueuses occidentaux, malgré son appartenance à une franchise assez conséquente.

Enfin, l’éditeur a confirmé qu’une édition physique est également prévue, qui sera disponible auprès de leur partenaire MaximuGames. En attendant, le jeu est actuellement disponible sur Steam.