Xuan-Yuan Sword VII arrivera sur PS4 courant février 2021

Si l’actualité du RPG tourne majoritairement autour de Cyberpunk 2077 actuellement, nous avons eu d’autres sorties dans le genre qui se sont fait très discrètes, comme Xuan-Yuan Sword VII.

Alors que le premier épisode de la franchise Xuan-Yuan est sorti en 1990, Xuan-Yuan Sword VII est en fait le 13ème épisode de la série, disponible sur Steam depuis le 29 octobre 2020. Bien qu’embarquant une traduction anglaise, quasi deux mois après sa sortie, le jeu n’est toujours pas disponible en occident pour les consoles PS4.

Xuan-Yuan Sword VII, c’est quoi ?

Xuan-Yuan Sword VII est un action/RPG développé par les studios taïwanais Domo et Yooreka. Fortement ancré dans l’histoire et la mythologie chinoise, le jeu vous propose d’incarner le combattant Taishi Zao qui va s’engager dans une périlleuse quête afin d’obtenir des réponses et protéger sa famille.

Porté par le Mohisme, un courant philosophique de la logique, de la pensée rationelle et de la science, né en Chine au Vème siècle avant J-C durant la période des Royaumes Combattants, le jeu va greffer son scénario autour de ces doctrines qui prônent une société égalitaire.

En effet dans Xuan-Yuan Sword VII, les Mohistes sont reconnus pour leurs technologies avancées mais doivent tenter de retrouver leur ancienne gloire après l’effrondrement de leur mouvement philosophique pourtant aussi populaire que le Confucianisme.

Dès lors, les développeurs se sont attachés à faire ressentir les environnements, les valeurs, les accessoires ainsi que la dimension sociale et culturelle Mohiste jusque dans le gameplay du jeu.

Durant votre aventure, vous devrez participer à des combats en temps réels qui vous demanderont de maîtriser un système de combos, diverses compétences mais aussi esquives, blocages et contres. Une mécanique importante du gameplay dépend d’un objet particulier, l’Elysium Scroll, un parchemin permettant d’accèder à l’Elysium et à l’intérieur duquel vous pourrez absorber des monstres ou encore créer de nouveaux objets.

Les monstres de l’Elysium faisant offices de matériaux, ils pourront être utilisés dans le Fusion Lab qui offre l’opportunité au joueur de créer de nouveaux monstres, aux capacités diverses, ainsi que des compétences passives pour améliorer votre personnage, Taishi Zao.

La sortie mondiale sur PS4 pour bientôt

Selon Gematsu, la version PS4 de Xuan-Yuan Sword VII devrait arriver en occident dans le courant du mois de février 2021. Par ailleurs, une version Xbox One est également prévue mais n’est toujours pas actée. Vous pouvez déjà visionner le dernier trailer en date pour la version PS4 attendue ci-dessus.

Notons également que Sofstar Entertainment a annoncé et détaillé l’arrivée d’un gros patch le 18 décembre qui proposera un nouveau boss, une nouvelle difficulté ainsi qu’un nouveau mécanisme. Nous allons rapidement détailler ci-dessous les ajouts prochains.

Difficulté cauchemar , qui rend les ennemis plus puissants et plus agressifs obligeant le joueur à mieux gérer son endurance sous peine d’être ralentit si sa jauge est épuisée.

, qui rend les ennemis plus puissants et plus agressifs obligeant le joueur à mieux gérer son endurance sous peine d’être ralentit si sa jauge est épuisée. Tundou , un nouveau boss plutôt conséquent qui possède l’élément terre et que vous pourrez emprisonner en tant qu’escorte une fois vaincu.

, un nouveau boss plutôt conséquent qui possède l’élément terre et que vous pourrez emprisonner en tant qu’escorte une fois vaincu. Mécanisme d’étourdissement , qui permet d’étourdir plus aisément les ennemis avec les postures du boeuf et du tigre. Notons également l’amélioration du système de parade qui vous permettra de récupérer de l’endurance, ainsi que la contre-attaque qui pourra maintenant étourdir les adversaires.

, qui permet d’étourdir plus aisément les ennemis avec les postures du boeuf et du tigre. Notons également l’amélioration du système de parade qui vous permettra de récupérer de l’endurance, ainsi que la contre-attaque qui pourra maintenant étourdir les adversaires. Immortal Sword : après avoir terminé une première fois le jeu, vous aurez accès à un new game + dans lequel vous débuterez en conservant votre équipement, votre art martial, vos objets et votre argent mais surtout, vous aurez l’opportunité d’utiliser l’épée immortelle Xuan-Yuan qui pourra être améliorée au fur et à mesure.

: après avoir terminé une première fois le jeu, vous aurez accès à un new game + dans lequel vous débuterez en conservant votre équipement, votre art martial, vos objets et votre argent mais surtout, vous aurez l’opportunité d’utiliser l’épée immortelle Xuan-Yuan qui pourra être améliorée au fur et à mesure. Nouvelle bande originale . Titrée Mohism, cette bande originale composée par la célèbre pianiste et compositrice japonaise Yoko Shimomura (récemment créditée sur Streets of Rage 4 et Kingdom Hearts 3) pourra être choisie à la place de l’actuelle, The Divine Land.

. Titrée Mohism, cette bande originale composée par la célèbre pianiste et compositrice japonaise Yoko Shimomura (récemment créditée sur Streets of Rage 4 et Kingdom Hearts 3) pourra être choisie à la place de l’actuelle, The Divine Land. Trois nouvelles langues prises en charge en février 2021. Xuan-Yuan Sword VII, sur Steam et PS4, prendra en charge le russe, l’espagnol et l’allemand, en plus de l’anglais déjà disponible.

En attendant l’arrivée de la version PS4, nous rappelons que Xuan-Yuan Sword VII est disponible sur Steam avec des sous-titres en anglais. Nous n’avons aucune informations quant à une possible traduction française pour le moment.