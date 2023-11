Xbox : Une publicité pour Call of Duty affichée au démarrage des consoles interroge la communauté

Il a longtemps été reproché à Xbox de ne pas assez mettre avant ses jeux via de grandes campagnes marketing, mais on ne s’attendait pas forcément à ce que le constructeur mette en place des publicités au lancement de la console. Cette publicité vous propose directement d’acheter Call of Duty: Modern Warfare III en vous rendant directement sur la page du jeu sur le Store de Microsoft.

Microsoft has started showing a fullscreen pop-up for Call of Duty: Modern Warfare III when you boot up an Xbox today pic.twitter.com/o6hksd0tLl

— Tom Warren (@tomwarren) November 2, 2023