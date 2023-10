Spirit of the North 2 : Une suite en monde ouvert du jeu d’aventure annoncée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Pas de date ni de fenêtre de sortie pour le moment

En plus de partager un premier trailer de sa nouvelle production, le studio américain a indiqué que cette suite nous invitera encore une fois à suivre l’histoire d’un renard. Accompagné d’un corbeau, il aura pour mission d’explorer et de percer les secrets d’un « vaste » et « magnifique » monde antique en ruines afin de retrouver et libérer des gardiens légendaires de l’emprise d’un mystérieux et dangereux chaman nommé Grimnir. Pour y parvenir, il devra résoudre des énigmes, affronter divers ennemis et acquérir de puissantes runes lui permettant de débloquer et d’améliorer ses compétences.

En attendant d’avoir droit à une date ou même une simple fenêtre de sortie, notez que Spirit of the North 2 sera disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.