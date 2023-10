Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dévoile une première vidéo in-game sous Unreal Engine 5

Le remake donne de ses nouvelles, et en 4K

Big Boss entre enfin en action dans ce premier trailer in-game, qui a donc surtout pour but de donner une image du rendu visé par l’équipe derrière le projet. C’est donc bien sur l’Unreal Engine 5 que ce remake va tourner, et on voit ici quelques séquences en 4K où notre protagoniste s’aventure dans les fourrées pour éliminer discrètement ses adversaires. On s’attarde aussi sur la flore luxuriante des environnements, les jolis effets de lumière entre les arbres ou dans les grottes, sans oublier de passer en revue la dangereuse faune avec laquelle on cohabitera dans cette nouvelle version du jeu culte.

Ce premier aperçu devrait assurément faire son petit quelque chose auprès des fans, même s’ils devront se contenter de cela pour l’instant avant d’avoir droit à un vrai trailer de gameplay.

Malgré cet aperçu, toujours aucune date de sortie pour Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, qui arrivera, un jour, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.