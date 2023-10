The Finals : Voici quand vous pourrez jouer gratuitement à ce FPS avec une nouvelle bêta ouverte

The Finals, bientôt jouable

Après une première bêta plus tôt dans l’année, et un premier contact encourageant par notre équipe, l’équipe d’Embark Studios annonce une nouvelle bêta ouverte pour The Finals. Celle-ci ouvrira ses portes ce 26 octobre 2023 et fermera le 5 novembre. Oui, autrement dit, vous pourrez y jouer dès demain, jeudi. Une annonce survenue pendant l’émission Xbox, qui nous a également permis d’entrevoir quelques nouvelles images.

Ce FPS, prévu en free-to-play à sa sortie finale, nous propose d’incarner plusieurs classes de personnages qui ont leurs propres compétences à travers des matchs dynamiques et nerveux et aux environnements destructibles. Cette nouvelle bêta reprendra du contenu déjà connu, comme les maps à Monaco et Seoul mais rajoutera une nouvelle arène, le Stade Skyway, ainsi qu’un nouveau mode de jeu. De nouvelles armes et gadgets seront implantés, tout comme un coup de polish sur l’équilibrage. On note surtout que la bêta sera cross-play entre toutes les plateformes.

Où et quand jouer à la bêta ouverte de The Finals ?

Début : 26 octobre 2023 en fin de journée (heure encore non définie)

: 26 octobre 2023 en fin de journée (heure encore non définie) Fin : 5 novembre 2023 (heure encore non définie)

: 5 novembre 2023 (heure encore non définie) Où : Sur PC via Steam , PlayStation 5 et Xbox Series

Quels contenus pour la bêta ouverte ?

Arène

Stade Skyway (nouveau)

Monaco

Seoul

Modes de jeu

Bank-It (nouveau)— Quatre équipes de trois personnes s’affrontent pour gagner des pièces dans ce mode casual et centré sur le combat. L’équipe qui atteint la limite maximale en premier ou l’équipe qui a le plus d’argent en banque à la fin du tour, gagne.

(nouveau)— Quatre équipes de trois personnes s’affrontent pour gagner des pièces dans ce mode casual et centré sur le combat. L’équipe qui atteint la limite maximale en premier ou l’équipe qui a le plus d’argent en banque à la fin du tour, gagne. Tournoi non classé — Un mode Cashout dans lequel quatre équipes de trois joueurs s’affrontent pour trouver des caisses et les déposer dans des coffres, dans un format de tournoi non classé en trois manches et avec un total de 24 joueurs.

— Un mode Cashout dans lequel quatre équipes de trois joueurs s’affrontent pour trouver des caisses et les déposer dans des coffres, dans un format de tournoi non classé en trois manches et avec un total de 24 joueurs. Tournoi classé — Un mode Cashout avec quatre équipes de trois dans un format de tournoi classé en quatre manches et 48 joueurs au total.

— Un mode Cashout avec quatre équipes de trois dans un format de tournoi classé en quatre manches et 48 joueurs au total. Quick Cash — Une variante décontractée de Cashout au format 3v3v3. Ce mode se caractérise par des matchs plus longs, des temps de réapparition plus rapides, des temps d’extraction plus courts et un seul coffre-fort à la fois.

— Une variante décontractée de Cashout au format 3v3v3. Ce mode se caractérise par des matchs plus longs, des temps de réapparition plus rapides, des temps d’extraction plus courts et un seul coffre-fort à la fois. Terrain d’entraînement — Un lieu où les candidats peuvent tester des armes, des gadgets, des mouvements et, bien sûr, tout détruire.

Autres

Le Battle Pass contiendra 16 récompenses : celles-ci seront transférées dans le jeu final au lancement

La progression comprend 5 niveaux de maîtrise par arme

Cinq ligues seront disponibles avec des récompenses permanentes

20 armes, 26 gadgets et 9 aptitudes