Xbox est maintenant le partenaire gaming officiel de la Fédération Française de Football

Depuis quelques jours, la division française de Xbox teasait un lien avec la FFF, la Fédération Française de Football, qui devait être dévoilé lors d’une soirée spéciale qui s’est tenue hier. Nous étions sur place pour couvrir l’événement, et non ce n’était pas qu’une simple collaboration pour un jeu comme FIFA, puisque nous avons pu assister au partenariat exclusifs entre les deux entités, qui ont officialisé cette opération qui ira plus loin que le simple aspect marketing de la chose.

Xbox et la FFF deviennent partenaires

Xbox est donc désormais le partenaire gaming officiel des équipes nationales françaises masculines et féminines de football, avec une collaboration qui a pour but de célébrer les valeurs communes des deux entités autour de la diversité et de l’inclusion.

Ina Gilbert, directrice de Xbox France, déclare alors :

« Nous sommes fiers d’être le partenaire gaming officiel de la FFF. Nous avons hâte de voir se réaliser les actions que nous avons imaginées aux côtés de la FFF pour soutenir le football amateur, mais également pour promouvoir l’inclusion et la diversité qui sont des valeurs fortes que nous partageons. L’équipe Xbox est ravie de se tenir aux côtés des fans des Équipes de France, particulièrement en cette année d’Euro féminin et de Coupe du Monde masculine. »

Ce partenariat va permettre de mettre en place un programme nommé Xbox FC, qui a pour but de soutenir le football amateur, notamment en passant par la rénovation des infrastructures de plusieurs clubs.

Ces derniers vont donc recevoir des aides et des locaux rénovés prochainement, avec plus d’équipements, afin de leur permettre de s’entraîner dans les meilleures conditions. Xbox et la FFF vont ensuite veiller à la bonne tenue de ses infrastructures et proposeront de nouveaux services au fil du temps. C’est Sakina Karchaoui, footballeuse internationale française, qui sera l’ambassadrice de ce programme.

Dans le même temps, on apprend la tenue du Xbox Day, une journée ouverte qui aura lieu le 21 mai et qui mettra en avant les clubs de football amateur lors de la finale de l’eCup organisée par la FFF. Cet événement sera alors présenté par la footballeuse Kadidiatou Diani et le streamer Domingo. Les clubs pourront alors visiter Clairefontaine, en même temps qu’assister à d’autres événements comme des tournois.