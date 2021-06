Xbox One : Certains jeux next-gen seront accessibles grâce au xCloud

La dernière conférence de Microsoft a naturellement mis très en avant les titres qui seront uniquement disponibles sur la Xbox Series, à l’image d’un Starfield pour ne citer que lui. Mais que les possesseurs de Xbox One se rassurent, même si les capacités techniques de la consoles vont être de plus en plus limitées à l’avenir, le xCloud pourrait devenir la solution idéale pour faire vivre ces machines plus longtemps.

Le cloud gaming pour allonger la durée de vie de la console ?

C’est en tout cas ce que déclare Microsoft dans son article de blog récapitulatif de la conférence. Une annonce discrète, qui a été repérée par The Verge.

On y voit alors la volonté du constructeur de pouvoir offrir la possibilité aux possesseurs de Xbox One de jouer à des titres uniquement Xbox Series via le service xCloud, qui arriverait sur console. Ce sera notamment le cas de Microsoft Flight Simulator :

« Pour les millions de personnes qui jouent sur Xbox One aujourd’hui, nous allons prochainement vous partager nos plans sur comment nous allons vous amener ces jeux next-gen, comme Microsoft Flight Simulator, sur votre console via le Xbox Cloud Gaming, comme nous le faison sur mobiles tablettes, et navigateurs. »

Cela ne concernera visiblement pas tous les jeux next-gen, il faut s’en douter, mais nul doute que celles et ceux souhaitant rester sur Xbox One seront ravis d’apprendre cela (à condition de posséder la connexion internet qui va avec). On attend maintenant plus de précisions sur les jeux qui pourraient être concernés.