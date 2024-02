Les jeux du Xbox Game Pass de fin février

Comme on pouvait s’en douter suite à une erreur de communication, Tales of Arise arrive bel et bien dans le programme, en même temps que sur le PlayStation Plus Extra. Le JRPG est en bonne compagnie avec des titres divers et variés, qui touche des publics à l’opposé comme un Bluey à destination des enfants, et un Maneater à ne pas mettre entre toutes les mains.

Voici les titres qui intégreront le Xbox Game Pass dans les prochains jours :

Return to Grace (Cloud, Console et PC) – Disponible

Tales of Arise (Cloud, Console et PC) – Disponible

Bluey: Le Jeu Vidéo (Cloud, Console et PC) – 22 février

Madden NFL 24 (Cloud) EA Play – 27 février

Maneater (Cloud, Console et PC) – 27 février

Indivisible (Cloud, Console et PC) – 28 février

Space Engineers (Cloud, Console et PC) – 29 février

Warhammer 40,000 : Boltgun (Cloud, Console et PC) – 5 mars

D’autres titres quitteront le catalogue dès le 29 février, à savoir :

Madden NFL 22 (Console et PC)

Soul Hackers 2 (Cloud, Console et PC)