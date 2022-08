Accueil » Actualités » Xbox Game Pass : Un début de mois assez tranquille avec Two Point Campus et Turbo Golf Racing

L’été est chaud, et heureusement pour nous, il y a tout de même pas mal de jeux à découvrir si l’on a pas peur d’allumer sa console et son PC par cette chaleur. Si l’on a envie de découvrir plein de titre à moindre frais, on peut toujours compter sur les abonnements, comme le Xbox Game Pass, qui vient de révéler la première fournée de jeux ajoutés sur le service pour ce mois d’août.

Les premiers jeux du mois d’août 2022 sur le Game Pass

On ne peut pas dire que la sélection soit très riche en ce début de mois, mais il y aura tout de même quelques jeux à découvrir. Comme Two Point Campus, qui sera disponible sur le service dès sa sortie la semaine prochaine, ou encore Turbo Golf Racing, le Rocket League façon golf qui devrait réserver de beaux moments d’amusement.

Voici les titres qui rejoignent le Xbox Game Pass en août :

Ghost Recon Wildlands (Cloud, Console & PC) – Maintenant

Shenzhen I/O (PC) – 4 août

Turbo Golf Racing (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 4 août

Two Point Campus (Cloud, Console & PC) – 9 août

Cooking Simulator (Cloud, Console & PC) – 11 août

Expeditions: Rome (PC) – 11 août

Offworld Trading Company (PC) – 11 août

Mais il n’y a pas que des ajouts, puisque les titres suivants vont quitter le Xbox Game Pass dès le 15 août :