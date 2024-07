Le ChinaJoy aura lieu du 26 au 29 juillet à Shangaï et beaucoup de jeux chinois seront jouables sur place dont la version PS5 de Wuthering Waves. En effet, Kuro Games a officiellement annoncé la nouvelle sur twitter. Disponible pour le moment sur PC, iOS et Android, le jeu de rôle free-to-play en monde ouvert va enfin débarquer sur la console de Sony.

Dear Rovers,

We are excited to announce that the PS5 version of Wuthering Waves is now officially in development. We'll provide updates on the official launch time of the PS5 version in the future. Please stay tuned for more information!#WutheringWaves pic.twitter.com/6qwzHsJXEH

— Wuthering Waves (@Wuthering_Waves) July 23, 2024