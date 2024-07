La version PS5 de Wuthering Waves se confirme avec la présence du jeu au lineup Sony du ChinaJoy 2024

Mais Lost Soul Aside nous fait toujours attendre

Le ChinaJoy est un événement centré sur les productions chinoises (mais pas que), beaucoup aidées par Sony et son PlayStation China Hero Project. La prochaine édition du salon aura lieu du 26 au 29 juillet à Shangaï et le lineup du constructeur a été révélé, avec beaucoup de titres au programme. Si les jeux du PlayStation China Hero Project sont évidemment au programme, ainsi que les jeux first party comme Astro Bot et d’autres, on retrouve également des tas de jeux d’éditeurs tiers, qui profitent de la présence de Sony sur le salon pour être exposés.

Et parmi eux, on retrouve Wuthering Waves, alors que le jeu n’est pour l’instant disponible que sur PC, iOS et Android. Après tout, la version PS5 du jeu ne faisait presque pas de doute si Kuro Games veut concurrencer efficacement des titres comme Genshin Impact et Tower of Fantasy. On devrait donc en savoir plus sur la sortie de ce portage d’ici la fin du mois.

Voici le line-up complet de Sony pour le ChinaJoy 2024 partagé par Gematsu :

Jeux PlayStation China Hero Project : AI-LIMIT (CE-Asia / SenseGames) AWAKEN: Astral Blade (ESDigital Games / Dark Pigeon Games) Convallaria (Sony Interactive Entertainment / Loong Force) Daba: Land of Water Scar (Dark Star) EVOTINCTION (Astrolabe Games / Spikewave Games) EXILEDGE (Enigmatrix)

: Jeux First-Party : Astro Bot (Team ASOBI) Helldivers II (Arrowhead Game Studio) Horizon Forbidden West (Guerrilla Games) Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

: Jeux d’éditeur tiers : EA Sports FC 24 (Electronic Arts) Elden Ring (Bandai Namco Entertainment / FromSoftware) Fatal Fury: City of the Wolves (SNK) Gundam Breaker 4 (Bandai Namco Entertainment / Crafts & Meister) Immortals Fenyx Rising (Ubisoft / Ubisoft Quebec) Infinity Nikki (Infold Games / Papergames) Let’s School (PM Studios / Pathea Games) NBA 2K (2K / Visual Concepts) Phantom Blade Zero (S-GAME) Rusty Rabbit (NetEase Games / NITRO PLUS) Strinova (iDreamSky) Sword Art Online: Fractured Daydream (Bandai Namco Entertainment / Dimps Corporation) That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles (Bandai Namco Entertainment / ZOC / Monkeycraft) Wuthering Waves (Kuro Games)

:

On remarquera surtout l’absence de Lost Soul Aside, l’un des grands représentants du China Hero Project. Le titre était pourtant censé sortir au début de cette année et le fait qu’il ne soit pas présent ici laisse imaginer qu’il a eu droit à un report conséquent.