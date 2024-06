Wuthering Waves : Kuro Games s’excuse à nouveau pour le lancement du jeu et change son planning en catastrophe

Malgré un lancement trop précipité, le studio accélère encore plus

Si vous avez déjà joué à un jeu reprenant la formule de Genshin Impact, vous savez sans doute que la fréquence des mises à jour sur de tels titres est réglée comme du papier à musique. Mais face au lancement difficile de Wuthering Waves, Kuro Games n’a pas d’autre choix que d’accélérer les choses, en commençant d’abord par s’excuser une nouvelle fois :

« Nous nous excusons pour les lacunes et les problèmes présents dans Wuthering Waves, notre premier jeu entièrement développé et publié par Kuro Games. Nous comprenons que cela a affecté votre expérience et nous travaillons à l’améliorer pour ceux qui aiment le jeu. Nous avons travaillé sur des optimisations et des itérations pour la version 1.0 actuelle, et le développement de mises à jour de versions ultérieures est également en cours. »

Le premier souci dans le viseur du studio est la récolte d’Echos, ces monstres à « capturer » qui peuvent ensuite être invoqués le temps d’une attaque ou qui peuvent servir d’accessoire. La communauté juge le système trop contraignant aujourd’hui, avec un grind trop prononcé, ce qui sera corrigé avec quelques ajustements dans la version 1.1, notamment pour leur coût d’amélioration. Les événements en cours ont également soulevé quelques critiques, et là encore, Kuro Games entend bien dédommager tout le monde avec des récompenses bonus.

Yinlin et la version 1.1 prennent de l’avance

Mais ce qui est le plus significatif ici, c’est l’arrivée de nouvelles bannières d’invocations plus rapidement que prévu. Yinlin, prochain personnage à apparaitre dans le jeu, ne devait pas pouvoir être invoqué avant encore quelques semaines, mais le studio a changé cela. Yinlin arrivera plutôt le 6 juin prochain, avec sa propre quête et son challenge limité. De plus, la version 1.0 devrait finalement être plus courte que prévue. La version 1.1 du jeu arrivera finalement le 28 juin prochain, avec au programme de nouveaux personnages et une zone inédite à découvrir.

Des changements assez inhabituels pour un gacha du genre, qui font craindre pour la santé des équipes qui doit maintenant s’atteler à produire du contenu plus vite. Cette hâte pourrait tout à fait aboutir à des problèmes similaires connus au lancement, même si le studio sait qu’il se doit de réagir vite pour ne pas tomber dans l’oubli, la faute à un marché très compétitif.