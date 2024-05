Wuthering Waves : Le studio s’excuse pour la lancement compliqué du jeu et va offrir des récompenses, dont un personnage 5 étoiles

La folie des récompenses pour oublier le lancement difficile

Entre des soucis de connexion, des crashs, des traductions approximatives, l’utilisation des claviers AZERTY qui ne fonctionne pas bien et tellement d’autres choses, la journée de lancement de Wuthering Waves a été en demi-teinte. Une situation que le studio reconnaît et c’est pourquoi il s’est déjà excusé hier sur les réseaux sociaux, en plus d’envoyer à tout le monde 10 Marées lustrées pour invoquer de nouvelles armes et personnages jouables.

Mais ce n’est pas assez pour calmer la grogne, et le studio veut vraiment éviter d’avoir une mauvaise image dès le début pour son nouveau jeu phare. C’est pourquoi un nouveau communiqué a été publié aujourd’hui, dans lequel on apprend d’abord que 10 Marées radiantes seront distribuées dès le 25 mai. Mais ce n’est pas tout, puisqu’un objet spécial sera aussi envoyé en jeu, qui permettra de choisir un personnage 5 étoiles gratuitement. On ne sait pas encore vraiment comment cela marchera mais on suppose que les personnages en question seront ceux de la bannière d’invocation permanente. Cet objet sera valable jusqu’au 22 mai 2025, donc vous avez le temps.

D’autres changements sont aussi prévus à court terme comme un bouton « skip » pour passer davantage de dialogues durant les missions principales. Le système de combat va aussi avoir droit à quelques mises à jour, tandis que la map du jeu va être améliorée. Quand, on ne le sait pas, mais on comprend qu’il s’agit là des priorités du studio.

