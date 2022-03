WRC : Le futur ambitieux AAA de Codemasters serait lié à la licence des jeux de rallye

Suite à son rachat par Electronic Arts en 2021, Codemasters s’est engagé à livrer pas moins d’un gros AAA chaque année. Après GRID Legends qui est sorti le mois dernier, on sait déjà que le studio britannique travaille d’arrache-pied sur son prochain projet ambitieux prévu pour 2023 comme le laissait supposer plusieurs offres d’emploi publiées fin 2021.

D’après Tom Henderson, celui-ci devrait (sans surprise ?) être lié à la licence WRC dont l’entreprise a acquis les droits d’exploitation en 2020 au détriment de Nacon. Une information qui, comme toujours, n’a rien d’officielle et qu’il faut donc prendre avec d’énormes pincettes !

Exit DiRT Rally 3.0, bonjour WRC… mais dans quel état ?

Par l’intermédiaire du site Exputer, l’insider affirme, en se basant sur plusieurs sources connaissant à priori bien les plans internes de l’entreprise et le fait que la page Twitter DiRT Games a été renommée EA SPORTS Rally il y a quelques semaines, que non seulement ce AAA est lié à la série WRC mais qu’en plus son existence aurait (logiquement ?) poussé le studio à mettre le prochain DiRT Rally au placard fin 2021, alors que sa conception avait débuté avant l’acquisition des droits de la franchise.

Autre information, bien que le titre en question ne soit pas attendu avant 2023, son développement connaitrait des complications qui seraient dues à des problèmes présents depuis un certain temps au sein du département QA (assurance qualité).

Toujours selon Tom Henderson, en raison d’une gestion discutable de la part des dirigeants d’EA et de Codemasters, le QA aurait vu ses effectifs passer de 200 à 120 employé(e)s en quelques mois, la faute aux accords jugés non conventionnels proposés par le studio britannique. Avec le rachat par la firme américaine, les salarié(e)s de ce département espéraient que la politique interne changerait mais cela n’a visiblement pas été le cas, ce qui aurait conduit à ces nombreuses non-reconductions de contrats.

Une situation qui, si elle est réelle, est assez inquiétante pour les futures productions de la société surtout quand on sait que les mises à jour déployées pour F1 2021 ont parfois eu tendance à ajouter presque autant de bugs qu’elles n’en corrigeaient et que GRID Legends n’est pas sorti dans un état complètement irréprochable non plus.

En attendant de savoir si toutes ces informations sont vraies ou ou non, rappelons que, en l’absence d’une conférence EA Play Live cette année, le prochain gros et ambitieux projet de Codemasters devrait être dévoilé par le biais d’une présentation individuelle à l’image des jeux de F1 dont le prochain opus pourrait, d’après des rumeurs relayées début mars par Tom Henderson, accueillir des surpercars ainsi que supporter le cross-play et la réalité virtuelle.