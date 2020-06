Codemasters récupère les droits de la licence WRC

Coup dur pour Nacon (anciennement Bigben Interactive). Alors que WRC 9 sortira en septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et à une date inconnue sur PlayStation 5, Xbox Series X et Switch, l’éditeur français vient de perdre les droits de la licence officielle du Championnat du monde des rallyes, une de ses sagas phares, au profit de Codemasters.

Un contrat exclusif de 5 ans dès 2023

D’après le site GamesIndustry, le studio britannique a signé un contrat exclusif d’une durée de cinq ans dès 2023 et jusqu’en 2027 minimum. Le studio britannique, qui possédait déjà les licences F1, DiRT et DiRT Rally, a indiqué au Video Games Chronicles que « l’équipe de DiRT Rally avait déjà commencé à travailler sur leur prochain projet avant l’accord WRC de 2023. »

Cette déclaration pourrait indiquer, tout en restant prudent puisque rien n’est officiel, que le prochain épisode de DiRT Rally sortira avant 2023. Reste à savoir si les deux franchises vont ensuite fusionner ou si Codemasters estimera qu’elles peuvent coexister sur le long terme.

Rappelons que Codemasters sortira F1 2020 le 10 juillet et DiRT 5 en octobre prochain. Nacon commercialisera Pro Cycling Manager 2020 et Tour de France 2020 le 4 juin, WRC 9 le 3 septembre, Tennis World Tour 2 à la rentrée et Handball 21 en fin d’année sur PC et consoles.