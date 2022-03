Electronic Arts annonce qu’il n’y aura pas d’EA Play Live en 2022

Depuis maintenant quelques années, Electronic Arts s’est un peu délocalisé de l’E3 afin de tenir son propre rendez-vous au cours de l’été, afin de mettre en avant les prochains jeux de son catalogue. L’EA Play Live est donc souvent l’occasion de découvrir quelques nouveautés, comme Dead Space Remake l’année passée, mais pour 2022, il faudra faire une croix sur une nouvelle édition.

Un calendrier compliqué pour l’éditeur

C’est dans un communiqué adressé à IGN que l’éditeur annonce qu’il n’y aura pas d’EA Play Live cette année, car l’avancement des projets ne concorderait pas avec le calendrier :

« Nous aimons l’EA Play Live en tant que manière de nous connecter avec les joueurs afin de partager tout ce que nous avons de nouveau chez nous. Cependant, cette année les choses ne s’alignent pas assez pour qu’on puisse tout vous montrer en un seul rendez-vous. Nous avons des choses passionnantes qui se passent dans nos studios à la renommée mondiale, et cette année, nous en révélerons beaucoup plus sur ces projets lorsque le moment sera venu pour chacun d’eux. Nous avons hâte de passer du temps avec vous tout au long de l’année ! ».

Une absence de conférence qui peut donc s’expliquer par des soucis de calendrier, et on préfère également que l’éditeur ne maintienne pas ce rendez-vous si l’émission n’a que quelques mises à jour à présenter, d’autant plus que le cas de Battlefield 2042 a du bousculer certains plans.

Des présentations individuelles à prévoir

Comprenez donc bien que si aucun EA Play Live n’est prévu cette année, cela ne veut pas dire qu’Electronic Arts n’aura rien à montrer en 2022. Ne serait-ce que pour ses habituels jeux de sports, qui seront forcément révélés au cours de l’été, mais aussi pour le prochain Need For Speed, qui devrait en toute logique sortir au cours de l’année.

Il faut donc s’attendre à des présentations individuelles de ces jeux, peut-être chez d’autres partenaires ? On pense forcément à Microsoft qui tiendra bien une conférence en juin, et qui pourrait se dégoter la présence de quelques jeux EA de cette manière. Et on l’a vu avec Hogwarts Legacy, un State of Play centré sur un jeu en particulier chez EA ne semble désormais plus si incongru.

Beaucoup espèrent également que Star Wars Jedi Fallen Order 2 soit révélé le 4 mai prochain, à l’occasion de la célébration Star Wars. Quant à Dragon Age 4, le mystère reste entier…