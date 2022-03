F1 2022 : Selon Tom Henderson, le jeu supportera le cross-play et la VR et ajoutera… des supercars !

Quelques jours seulement après avoir partagé quelques bruits de couloir autour du développement de FIFA 23, l’insider Tom Henderson a de nouveau fait parler de lui hier en lâchant plusieurs informations non officielles, à prendre avec des pincettes donc, sur le prochain jeu de Formule 1 de Codemasters qui devrait logiquement s’appeler F1 2022 et dont l’existence n’est pas vraiment un secret étant donné qu’il s’agit d’une licence annuelle comme FIFA.

F1 LIFE, un mode de jeu qui risque de diviser ?

Encore une fois par l’intermédiaire du site Xfire, Tom Henderson affirme que le studio britannique a prévu d’intégrer à son jeu de course la fonctionnalité tant réclamée par les fans du cross-play entre toutes les plateformes sur lesquelles il sortira, un ajout qui serait plus que bienvenu pour permettre à tout le monde de profiter au maximum de la Carrière Coop et des open lobby. Notez également qu’il devrait être compatible avec les casques de réalité virtuelle.

Mais le principal bouleversement que pourrait connaitre la série avec F1 2022, toujours selon l’insider, c’est la disparition pure et simple de son mode scénarisé qui ne reviendrait pas avant 2023 afin de laisser sa place à « F1 LIFE », notamment en raison de délais de développement trop serrés (les Carrière Mon Equipe/My Team et Pilote resteraient).

Dans ce nouveau mode, les joueurs et les joueuses seraient invité(e)s à « découvrir les coulisses de la vie des vrais pilotes de Formule 1 » en ayant l’opportunité d’acquérir « divers articles de luxe », comme des montres et des lunettes par exemple, et surtout de collectionner et conduire des supercars sur les différents circuits du titre. A priori, il sera aussi possible de disputer des courses de supercars en ligne mais les épreuves multi-catégories ne seraient pas au programme.

En partant du principe que ces informations sont vraies, ce qui rappelons-le n’est pas le cas, il reste à savoir si « F1 LIFE » parviendra véritablement à combler l’absence d’un mode scénarisé et si sa présence sera jugée utile et intéressante au sein de la licence. Qu’en pensez-vous ?