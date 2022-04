World of Warcraft Classic va nous faire revivre Wrath of the Lich King en 2022

En marge de la présentation de la prochaine extension de World of Warcraft, nommée Dragonflight, Blizzard a tenu a donner un petit quelque chose aux joueurs et joueuses nostalgiques des précédentes éditions, qui jouent actuellement à World of Warcraft Classic. L’année dernière, c’était Burning Crusade qui avait effectué son retour dans le jeu, et c’est maintenant au tour de Wrath of the Lich King de suivre l’ordre naturel des choses en débarquant à son tour dans la version Classic du MMO.

Le Roi-liche sera de retour cette année

Wrath of the Lich King est sans doute l’extension la plus célèbre du jeu, et également l’une des plus appréciées de la communauté. Elle met en avant le terrible Roi-liche Arthas Menethil, qui veut conquérir Azeroth depuis le continent du Norfendre.

Cette extension avait ainsi permis de découvrir une nouvelle région enneigée et glaciale, avec des nouveautés majeures pour le jeu comme la classe des chevaliers de la mort, accessible dès le niveau 55, des donjons emblématiques comme Naxxramas ou encore Azjol-Nérub, et le rehaussement du niveau maximal à 80.

On y retrouvera donc toutes les joyeusetés de l’époque, avec probablement l’une des extensions les plus riches sur le plan scénaristique, avec l’apparition des hauts-faits et de la calligraphie. Les amateurs et amatrices de PvP seront aussi ravis de se relancer dans les mythiques arènes de l’époque, dans la continuité de Burning Crusade, avec tout de même quelques ajustements : dans Lich King, on retrouve une cote d’arène personnelle et non plus une cote liée à l’équipe.

Dans les changements, on peut noter aussi qu’il n’y aura aucun outil pour les donjons : comme à l’époque, il faudra se déplacer et former ses groupes. On ne profitera donc pas de l’outil donjons ajouté dans la 3.3.5. Cela fait suite aux retours de la communauté comme le dit le communiqué officiel : « Pour la communauté, l’importance accordée aux liens sociaux contribue largement à rendre WoW Classic aussi spécial, et nous sommes du même avis. ».

Tout cela sera à nouveau présent dans Wrath of the Lich King Classic, et Mike Ybarra, président de Blizzard, ne cache pas son enthousiasme face à ce retour :

« C’est avec un immense plaisir que nous revisitons l’une des ères les plus appréciées de l’histoire de Warcraft avec Wrath of the Lich King Classic. À l’époque, la sortie de cette extension a apporté de nombreuses améliorations au jeu, créé un adversaire intemporel et nous a fait découvrir une histoire épique. Nous avons pris soin de préserver l’expérience authentique de Classic pour celles et ceux qui cherchent à revivre leurs jours de gloire en Norfendre. En outre, nous tenions à proposer une réinterprétation accessible et adéquate pour les novices qui se lanceront pour la toute première fois dans cette vaste aventure. »

On apprend qu’il sera possible de créer des chevaliers de la mort en amont de la sortie de l’extension, via une mise à jour, et s’il s’agit de votre premier chevalier de la mort, aucun prérequis ne sera demandé. Sinon, il faudra attendre le niveau 55. Et comme d’habitude, un pass spécial optionnel permettra de grimper directement au niveau maximum pour redécouvrir les défis de cette extension.

Wrath of the Lich King Classic sera disponible gratuitement pour tous les possesseurs d’un abonnement à World of Warcraft. Malheureusement, aucune date de sortie n’a été révélée pour le moment, mais Blizzard espère pouvoir (re)sortir cette extension en 2022.