World of Warcraft: Dragonflight devrait bien sortir en 2022

Blizzard a récemment levé le voile sur World of Warcraft: Dragonflight, la prochaine extension majeure du MMO indémodable. L’éditeur a dévoilé pas mal de choses à son sujet, mais n’a pas été très bavard lorsqu’il s’agissait d’évoquer la période de sortie de ce nouveau contenu. Cependant, les précommandes, qui viennent tout juste d’ouvrir, nous permettent d’avoir un indice sur la sortie de cette extension, qui serait donc bien prévue pour cette année.

Une extension qui arrive plus vite qu’espérée

Dragonflight jouable dès 2022 ? C’est ce qu’indique la page officielle du store de Blizzard, avec la mention suivante « World of Warcraft: Dragonflight sera disponible le 31 décembre 2022 au plus tard ».

Sachant que Blizzard est resté évasif à propos de la date de sortie de l’extension, on aurait pu s’attendre à ce qu’elle sorte en 2023, mais elle arrivera finalement dans les 5 à 6 prochains mois.

On découvre par la même occasion les différentes éditions du jeu, avec l’édition de base qui contient la mascotte Drakks et la race/classe évocateur dracthyr, tandis que l’édition Héroïque contient également le Sésame pour le contenu de Dragonflight (niveau 60), la monture volante Tisse-Rêves enchevêtré et la mascotte Murkastrasza. Pour l’édition Epique, on retrouvera tous ces éléments ainsi que :

Effet Marcheur du temps pour votre pierre de foyer

Transmogrification de tête Diadème des Gardiens de sort

Transmogrification de dos Ailes de l’éveil et ses 5 variantes de couleur

30 jours de temps de jeu

On imagine maintenant que Blizzard ne devrait plus trop tarder à donner une date de sortie plus précise pour Dragonflight.