World of Warcraft: Burning Crusade Classic sera disponible le 2 juin

On était sans trop de nouvelles depuis son officialisation, mais World of Warcraft: Burning Crusade Classic est bel et bien sur le point d’arriver. Blizzard nous annonce aujourd’hui la date de sortie de cette nouvelle (ou ancienne) extension, et c’est pour tout bientôt.

L’été sera sous le signe de Warcraft

Commencez déjà à poser vos jours de congés pour le début du mois de juin, puisque World of Warcraft: Burning Crusade Classic sera disponible dès le 2 juin prochain, et ce dès minuit. Il s’agit ici d’une sortie mondiale, durant laquelle la Porte des Ténèbres s’ouvrira à tous.

Un peu avant, la mise à jour du pré-lancement aura lieu le 18 mai pour nous permettra d’avancer vers Burning Crusade. Blizzard donne également plus d’informations sur son site officiel concernant le service de clonage de personnages.