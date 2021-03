Watch Dogs Legion : Ubisoft repousse la sortie du multijoueur sur PC

Reporté fin novembre 2020, le mode multijoueur de Watch Dogs Legion sortira bien demain sur consoles… mais pas sur PC. En raison d’un bug pouvant provoquer un plantage du jeu sur certaines cartes graphiques, Ubisoft a décidé de repousser son lancement sur cette plateforme à une date indéterminée « qui sera communiquée dans les plus brefs délais. »

Watch Bugs Legion

A message from the Watch Dogs: Legion team about the Online Mode: pic.twitter.com/VVeaZ7v7yb — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) March 5, 2021

Comme l’indique le compte Twitter officiel du titre, en plus de ce problème, les développeurs en ont identifiés deux autres, dont un capable de faire crasher le jeu, sur les versions vendues sur les machines de Sony, de Microsoft et de Google. Par conséquent, la première Opération Spéciale est décalée au 23 mars sur toutes ces plateformes et le chat textuel sera limité jusqu’à cette date, uniquement sur PS4 et PS5.

Watch Dogs Legion est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia.