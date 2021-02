Watch Dogs Legion : Le multijoueur sera disponible le 9 mars

Repoussé il y a plusieurs mois afin de corriger les bugs de son mode solo, Watch Dogs Legion accueillera ses fonctionnalités en ligne le 9 mars prochain sur PC et consoles.

Coopération et PvP au programme

Comme l’explique le nouveau trailer diffusé pour l’occasion, le multijoueur sera un mode indépendant de la campagne. En solo, vous pourrez recruter plus facilement des agents pour renforcer DedSec en utilisant des points d’influence. Ceux-ci remplacent les points de technologie et s’obtiendront en accumulant de l’XP via des défis quotidiens et hebdomadaires ou des quêtes localisables sur la carte de Londres.

Le titre proposera aussi de participer à des missions en coopération jusqu’à quatre joueurs ou joueuses qui vous amèneront à détruire des véhicules, neutraliser des cibles spécifiques sans vous faire repérer ou encore exécuter un piratage coordonné.

Parmi elles, vous en trouverez des plus difficiles réunies sous l’appellation « Opérations Spéciales ». Ces challenges en cinq phases nécessiteront une excellente communication de groupe car le décès d’un seul équipier vous obligera à recommencer l’étape depuis le début et vous devrez parfois effectuer un piratage parfaitement synchronisé à deux endroits éloignés de la ville.

Notez que le multijoueur du jeu comprendra également un aspect PvP en intégrant des matchs à mort d’arachnobot en arène de six minutes.

Watch Dogs Legion est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Stadia. Rappelons que ceux et celles qui possèdent le Season Pass auront accès à deux missions inédites dans le mode solo le 9 mars intitulées « Protocole Gardien » et « Pas en notre nom ».