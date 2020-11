Watch Dogs Legion : le multijoueur repoussé à début 2021

Lancé il y a maintenant presque un mois, Watch Dogs Legion avait planifié sa feuille de route pour toutes les mises à jour arrivant après sa sortie. La première concernait le multijoueur, qui devait arriver dès le 3 décembre prochain, mais Ubisoft annonce que ça ne sera finalement pas le cas.

Corriger le mode solo avant tout

On apprend donc que la sortie du multijoueur pour Watch Dogs Legion est décalée à début 2021. Cette décision est motivée par la volonté de corriger en premier lieu l’expérience solo, tout en assurant plus de tests pour les fonctions online avant qu’elles ne soient lancées.

Le jeu va donc continuer à se mettre à jour pour corriger les bugs avant de passer à la partie multijoueur. On ne sait pas encore quand cette dernière arrivera précisément et si cela décale aussi les DLC prévus à ce jour.

Watch Dogs Legion est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. Pour en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test.