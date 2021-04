Watch Dogs Legion : La mise à jour 4.0 est repoussée au 4 mai

Depuis son annonce lors de l’E3 2019, Watch Dogs Legion a connu un développement assez compliqué avec un lancement retardé de plusieurs mois et un mode online ajouté après la sortie, d’abord sur consoles puis sur PC en raison d’un bug majeur. Malheureusement, les problèmes semblent s’accumuler pour Ubisoft puisque le déploiement de la mise à jour 4.0 est officiellement repoussée au 4 mai prochain sur toutes les plateformes.

Une nouvelle roadmap en préparation

Comme l’explique l’entreprise française sur Twitter, « notre équipe travaille d’arrache-pied pour terminer la prochaine mise à jour 4.0 qui devait sortir fin avril. En travaillant sur les différents éléments de contenu, nous avons rencontré certains problèmes que nous devons résoudre avant de déployer la mise à jour. »

Pour rappel, le prochain patch du titre doit inclure du contenu gratuit supplémentaire tel que des missions coop et tâches inédites, la personnalisation avancée et deux nouveaux types de recrues : le DJ et le secouriste.

Pour les possesseurs du Season Pass, il intègrera aussi l’héroïne jouable Mina Sidhu qui disposera de capacités uniques et de sa propre quête scénarisée. Notez que, suite à ce retard, une nouvelle roadmap sera dévoilée prochainement par les développeurs.

Watch Dogs Legion est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia.