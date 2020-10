Watch Dogs Legion tournera en 4K/30 fps avec le ray tracing activé sur PS5 et Xbox Series X

Après avoir dévoilé ses configurations requises sur PC en septembre et détaillé son contenu post-lancement plus tôt ce mois-ci, Watch Dogs Legion a révélé une information concernant ses performances sur les consoles next-gen. Selon Lathieeshe Thillainathan, live producer du jeu, qui s’est exprimé sur le forum Reddit ce week-end, le troisième opus de la saga tournera en 4K/30 fps si le ray tracing est activé sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Pas de mode 60 fps au programme ?

Comme l’indique le site VG247 qui a relayé l’annonce, le membre d’Ubisoft n’a pas précisé lors de la séance de questions-réponses s’il sera possible de désactiver le ray tracing afin de jouer en 60 fps sur les futures plateformes de Sony et de Microsoft. Peut-être en saurons-nous plus après le lancement des versions current-gen du titre.

Watch Dogs Legion sortira le 29 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia, le 10 novembre sur Xbox Series X | S et le 19 novembre sur PlayStation 5. Rappelons que la mise à niveau sera gratuite sur les deux dernières machines citées précédemment.