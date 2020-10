Watch Dogs Legion : nouveau trailer et détails sur le contenu qui arrivera après le lancement

Tandis qu’il se prépare pour sa sortie à la fin du mois, Watch Dogs Legion a tenu à nous rappeler son histoire avec un nouveau trailer, tout en présentant plus en détails sur ce qui arrivera après le lancement.

Un crossover avec Assassin’s Creed dans le Season Pass

Le titre d’Ubisoft montre une nouvelle fois ce qui nous attend du côté de son scénario, avec une ville de Londres en proie au chaos, et dans laquelle le joueur devra recruter tous les PNJ dont il a besoin pour mener à la révolte.

On apprend également qu’à partir du 3 décembre, le jeu aura droit à une mise à jour gratuite avec un mode online, ou quatre joueurs pourront se balader librement dans le même monde et accomplir des missions ensemble, avec des quêtes en coopération.

Le PvP sera aussi présent, avec un mode nommé Spiderbot Arena, dans lequel quatre à huit joueurs s’affronteront dans un match à mort. En 2021, du nouveau contenu gratuit arrivera, comme de nouveaux personnages jouables, des missions inédites et un mode New Game +.

Pour ce qui est du Season Pass, qui est quant à lui payant, il permettra de découvrir une nouvelle histoire, Watch Dogs Legion – Bloodline. Cette dernière mettra en scène Aiden Pierce, du premier opus, mais aussi Wrench de Watch Dogs 2, ainsi que Mina, un personnage capable de manipuler les esprits. Plus étonnant, on retrouvera Darcy, membre de l’Ordre des Assassin’s, dans un crossover avec la série Assassin’s Creed.

Watch Dogs Legion sera disponible le 29 octobre sur PlayStation 4, Xbox One, Stadia et PC via Epic Games Store et Uplay, et à la sortie de la Xbox Series X | S et de la PlayStation 5, puis plus tard sur Amazon Luna.