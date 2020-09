Watch Dogs Legion : Ubisoft dévoile les configurations PC requises

Dans quelques semaines, ce sera la sortie de Watch Dogs Legion, troisième volet de la série de hacking d’Ubisoft. Après avoir dévoilé de nouveaux détails sur le recrutement et confirmé sa date de sortie sur Xbox Series X | S, le soft lève maintenant le voile sur ses configurations PC. Alors, qu’est-ce qu’il faut prévoir pour y jouer en ultra ?

Les configurations PC de Watch Dogs Legion

L’éditeur français ne fait pas les choses à moitié et présente l’ensemble des specs requises : que ce soit le minimum syndical, le jeu en ultra, 4K ou Ray-Tracing, on sait tout ce qu’il faut savoir. On vous liste tout ça, sachant que dans tous les cas, il est nécessaire d’être sur un OS Windows 10 x64.

1080p (Bas)

Processeur : Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400 RAM : 8 Go

: 8 Go Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 290X

: Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 290X Mémoire vidéo : 4 Go

: 4 Go Stockage : 45 Go

1080p (Haut)

Processeur : Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600 RAM : 8 Go

: 8 Go Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 Mémoire vidéo : 6 Go

: 6 Go Stockage : 45 Go

1440p (Haut)

Processeur : Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600 RAM : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060S / AMD Radeon RX 5700

: Nvidia GeForce RTX 2060S / AMD Radeon RX 5700 Mémoire vidéo : 8 Go

: 8 Go Stockage : 45 Go

4K (Ultra)

Processeur : Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K

: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K RAM : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2080 Ti / AMD Radeon VII

: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti / AMD Radeon VII Mémoire vidéo : 11 Go

: 11 Go Stockage : 65 Go

1080p (Ultra) + Ray-Tracing

Processeur : Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2070

: Nvidia GeForce RTX 2070 Mémoire vidéo : 8 Go

: 8 Go Stockage : 45 Go

4K (Ultra) + Ray-Tracing

Processeur : Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X RAM : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Mémoire vidéo : 11 Go

: 11 Go Stockage : 65 Go

Alors, à quel niveau êtes-vous ? Rappelons que Watch Dogs Legion arrivera le 29 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. Sur nouvelle génération, il faudra patienter le 10 novembre sur Xbox Series X | S et plus tard sur PS5.