Wasteland 3 présente son mode coopération dans un nouveau trailer

Wasteland 3 semble avoir compris que RPG et collaboration peuvent faire bon ménage, en témoigne le réussi Divinity Original Sin 2. Après nous avoir présenté les factions du jeu, le studio nous dévoile son mode coopération dans un nouveau trailer.

À deux, c’est mieux

Le RPG du studio inXile, présenté comme un préquel à Wasteland 2, prendra place dans l’état américain post-apocalyptique du Colorado. Grâce à la coopération en ligne, vous pourrez vous allier à un ami ou à un total inconnu pour améliorer vos stratégies de combats et survivre en équipe. En effet, avancer en duo ouvre de nombreuses stratégies et opportunités. Chacun pourra vaquer à ses occupations, et il sera possible par exemple d’explorer deux chemins en même temps en se séparant.

L’humour est une fois de plus décapant. Mais attention, votre allié d’aujourd’hui sera peut-être celui qui votre ennemi de demain… Vous n’êtes jamais à l’abri d’une trahison. Choisissez bien votre partenaire.

Wasteland 3 sortira le 28 août prochain sur PC, PS4, Xbox One (et via le Game Pass au lancement), Mac, et Linux.