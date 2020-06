Wasteland 3 nous introduit ses factions avec un nouveau trailer

Lors du « Summer of Gaming » du site IGN, Wasteland 3 a eu droit à un nouveau trailer se concentrant sur les factions du jeu. On rappelle que dans ce titre, nous évoluerons dans un Colorado post-apocalyptique et chacune de ces factions veut y imposer sa domination.

Le choix est vôtre

Le RPG du studio inXile, présenté comme un préquel à Wasteland 2, prendra place dans l’état américain du Colorado. Comme tous bons jeux de rôle, le titre vous laissera de nombreux choix de parcours dont celui de la faction à intégrer.

Nous avons donc :

Les Patriarch’s Marshals qui veulent imposer l’ordre dans la région avec leur armée de patriote ainsi que leurs lois mais seulement celles dictées par la patriarche

Les Gippers qui sont dirigés par le président Ronald Reagan devenu ici une sorte de dieu et qui a réintroduit un maccarthysme meurtrier

The Hundred Families qui clament vouloir un « meilleur Colorado » mais seulement pour eux

Le trailer ne rapporte que le background de ces trois factions uniquement mais d’autres sont également cités : Refugees, Payasos, the Scar Collectors, Godfishers, et Dorseys.

Wasteland 3 sortira le 28 août prochain sur PC, PS4, Xbox One (et via le Game Pass au lancement), Mac, et Linux.