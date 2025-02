Le jeu Wonder Woman de Warner Bros serait en péril et aurait été rebooté l’année dernière

Un projet déjà trop couteux et loin d’être terminé

Rappelez-vous, en 2021 lors des Game Awards, le studio Monolith Productions annonçait travailler sur un jeu Wonder Woman. Mais depuis, en dehors de quelques fuites et indiscrétions, c’est le silence complet autour de ce projet. Jason Schreier a enquêté sur le sujet et sur Warner Bros Games dans sa globalité, et nous livre aujourd’hui une enquête édifiante sur l’état du jeu via Bloomberg.

Le journaliste nous apprend sans surprise que le jeu Wonder Woman peine à trouver sa voie, et qu’il aurait été rebooté en début d’année dernière tout en changeant de réalisateurs. À ce jour, il aurait déjà coûté 100 millions de dollars à produire, et son développement serait encore loin d’être terminé, avec une sortie qui se compte encore en années. Une première version de ce jeu comportait bien le système Nemesis si cher au studio, qui a fait sa renommé dans La Terre du Milieu: L’Ombre du Mordor. Cependant, cette idée aurait été mise à la poubelle et le titre se dirigerait maintenant vers une formule plus classique du genre action/aventure.

Et encore faut-il que le projet aille jusqu’au bout. Maintenant que Warner Bros Games est dans une situation délicate et que ce jeu a déjà demandé beaucoup de temps et de moyens, l’avenir reste flou. Pour rappel, Warner Bros a également demandé à son studio montréalais d’aller prêter un coup de main sur ce projet, et avoir deux studios dessus pendant encore trop longtemps pour ne pas le satisfaire sur la durée. Le destin de Diana est donc incertain à l’heure actuelle.