Samurai Jack: Battle Through Time

Incarnez le samouraï Jack dans ce jeu qui reprend les voix de la série télévisée originelle. À la fois jeu d’action et de plateforme, votre but sera de traverser différentes époques afin de mettre un terme au règne d’Aku. Samurai Jack: Battle Through Time propose plusieurs armes à maîtriser et différentes compétences à débloquer qui s’adapteront à votre propre style de jeu.