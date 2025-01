Voici les jeux de combat qui font partie du lineup de l’EVO 2025 qui aura lieu l’été prochain

Les 8 élus sont…

Parmi cette liste, on notera surtout la présence d’un petit nouveau, qui n’est pas encore sorti. Il s’agit de Fatal Fury: City of the Wolves, qui fera donc sa première apparition à l’EVO de cette année, signe que la confiance semble quelque peu régner autour du prochain jeu de SNK.

Certains s’étonneront peut-être de voir Mortal Kombat 1 être aussi de la partie malgré un désamour croissant, mais le jeu de Warner Bros est parvenu à se maintenir dans les 8 jeux du lineup principal, qui sont les suivants :

On devrait cependant retrouver d’autres jeux durant l’événement (moins mis en avant), comme The King of Fighters XV ou Virtua Fighter 5 REVO et d’autres qui n’ont pas forcément été encore révélés. Toutes les informations sur l’EVO sont à retrouver sur le site officiel de l’événement.