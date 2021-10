Vampire: The Masquerade – Swansong présente son troisième personnage, Emem

Au cours des derniers mois, Vampire: The Masquerade – Swansong s’est attelé à nous présenté deux de ses trois protagonistes, Galeb et Leysha, via des trailers dédiés. Alors que l’on sait maintenant que la date de sortie du titre est fixée à 2022, on découvre l’identité du troisième personnage, qui n’est autre que la vampire répondant au nom de Emem.

La diva des vampires

Décrite comme étant une ancienne diva du jazz, Emem est aujourd’hui âgée de plus de 100 ans malgré ses traits de jeune femme. Elle appartient au clan des Toreador et a été transformée en vampire par celle qu’elle aimait, Hilda. Vers la fin de la vidéo, on peut apercevoir un peu plus de gameplay pour le jeu, issu d’une build encore en bêta.

Vampire: The Masquerade – Swansong sera disponible courant février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.