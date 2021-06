Vampire: The Masquerade – Swansong présente le personnage de Leysha

Alors que l’on attend que Nacon nous présente son catalogue plus en détails le mois prochain à l’occasion de son Nacon Connect, Vampire: The Masquerade – Swansong a profité du PC Gaming Show pour se montrer à nouveau.

Découvrez l’un des trois personnages principaux

Ce nouveau trailer du jeu nous présente donc le personnage de Leysha, qui est perçu comme une prophète pour certains, alors qu’elle est loin de se considérer comme tel, tandis qu’elle cherche avant tout à protéger sa fille. Il s’agit là d’un des trois personnages jouables du jeu.

Vampire: The Masquerade – Swansong sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch plus tard dans l’année