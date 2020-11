Vampire The Masquerade aura droit à son battle royale en 2021

Alors que les adaptations Bloodlines 2 et Swansong sont attendues pour l’année prochaine, on a appris ce week-end qu’un troisième jeu se déroulant dans l’univers de la licence Vampire The Masquerade sortira au second semestre 2021. Développé par Sharkmob, il s’agira d’un battle royale.

Deux autres projets AAA en préparation

Comme l’indique le site officiel du studio suédois, ce titre, dont le nom exact n’a pas été communiqué et qui se présente comme « la prochaine évolution excitante » du genre battle royale, vous proposera de « choisir votre style de jeu, de jouer en solo ou ensemble, et d’affronter vos rivaux et l’entité hostile qui est déterminée à exterminer tous les vampires. »

En attendant d’en savoir plus, notez que les développeurs de Sharkmob travaillent aussi sur deux autres projets AAA « très ambitieux » sur PC et consoles next-gen. Conçus à Malmö et Londres, ils devraient proposer « des expériences sociales en ligne bourrées d’action. »