Urban Trial Tricky s’annonce sur Nintendo Switch

Urban Trial Tricky est le nouvel opus de la franchise Urban Trial et il s’est annoncé via la chaine Youtube de Nintendo avec un trailer. Développé et édité par Tate Multimedia, le titre est la suite directe de Urban Trial Playground et sera donc une exclusivité Switch.

Backflip à moto

Pas de date de sortie précise pour le jeu mais un concept déjà connu par les joueurs des anciens titres de la franchise. Ici 30 niveaux à dévaler à travers 3 modes de jeux différents avec la fameuse personnalisation qui anime toute les productions actuelles.

Et pour les plus exigeants d’entre vous, sachez que Urban Trial Tricky tournera sur votre console Nintendo Switch à 60 images par seconde. Elle est pas belle la vie ?